İtalya'da Bilal Erdoğan hakkındaki 'kara para aklama' soruşturmasını rafa kaldırma talebi

Övgü Pınar / Roma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya'nın Bologna kentinde 'kara para aklama' suçlamasıyla açılan soruşturmada savcılık, dosyanın delil yetersizliğinden rafa kaldırılmasını talep etti.

İtalyan basınında Hakan Uzan tarafından yapıldığı belirtilen şikâyet üzerine Bologna Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Şikâyet dilekçesinde Bilal Erdoğan tarafından İtalya'ya para getirildiği iddiasının, kara para aklama suçu çerçevesinde soruşturulması isteniyordu.

Ansa ajansı da, savcıların şikâyetçi Hakan Uzan'ın ifadesini almak istediğini, gerekirse Uzan'ın yaşadığı Fransa'da ve avukatları aracılığıyla da ifadesinin alınabileceğini söylediğini, ancak Uzan'ın bunu kabul etmediğini yazdı.

Savcılık bu iddia üzerine açtığı soruşturmada ilk 6 aylık sürenin dolmasının ardından geçen aylarda 6 ay daha ek soruşturma süresi almıştı.

Savcılık bugünse, şikâyete konu olan suçlamalarla ilgili bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle soruşturma dosyasının rafa kaldırılması isteminde bulundu. Savcılığın talebi, Hazırlık Soruşturması Hâkimliği tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.

Bologna merkezli Il Resto del Carlino gazetesi, savcılığın soruşturma kapsamında Bilal Erdoğan'a ait "5-6 banka hesabını" incelediğini ve şüpheli bir işleme rastlamadığını yazdı. Gazetenin haberinde, savcılığın özellikle Bilal Erdoğan'ın Unicredit bankasındaki hesabına yoğunlaştığı belirtildi. Habere göre yapılan incelemelerde "sıradışı" bir para giriş-çıkışına rastlanmadı.

Il Resto del Carlino, Bilal Erdoğan'ın hesabına Türkiye'deki bir hesaptan "birkaç on bin euro" yatırıldığını yazdı. Gazete bu miktarın, Bilal Erdoğan'ın Bologna'daki Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki doktorası, kira, çocuklarının okul masrafı gibi "herhangi bir ailenin normal harcamalarını karşılayacağını" belirtti. Haberde, suçlamada iddia edilen "milyonların izine rastlanmadığı" vurgulandı.

Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Geçen ay İtalyan Rainews24 kanalında yayınlanan söyleşisinde Erdoğan, "Bu mesele bizim İtalya'yla ilişkilerimizi zora sokabilir. Benim oğlum parlak bir adam ama kara para aklamakla suçlanıyor. Benim oğlumu bıraksın da İtalyan kendi mafyasıyla uğraşsın!" demişti.