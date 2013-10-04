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Dünya

İtalya'da batan göçmen gemisinde ölü sayısı 300 civarında

İtalya, yaklaşık 500 Afrikalı göçmenin Lampedusa adası yakınlarında, kendilerini taşıyan geminin batması sonucu boğularak ölmesi ardından ulusal yas ilan etti

04 Ekim 2013 13:34

İtalya, yaklaşık 500 Afrikalı göçmenin Lampedusa adası yakınlarında, kendilerini taşıyan geminin batması sonrası gemiden en az 103 kişinin cesedine ulaşıldı, fakat yetkililer ölü ve kayıp sayısının toplam 300 civarında olduğunu doğruladı.

Sahilden bir kilometrenin altında bir mesafede batan geminin içinde kalmış çok sayıda kişinin cesedine halen ulaşılmaya çalışılıyor. 20 metre uzunluğundaki gemiden 150'yi aşkın göçmen sağ olarak kurtuldu. Birleşmiş Milletler çoğunluğunun Somali ve Eritreli olduğunu söylüyor.

 

Tunuslu kaptan tutuklu

 

İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, Lampedusa'yı ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, geminin 35 yaşındaki Tunuslu kaptanının tutuklandığını söyledi. Bakan, Tunuslu kaptanın geçen Nisan ayında İtalya'dan sınırdışı edilmiş olduğunu kaydetti. Angelino Alfano, ''Bu bir İtalyan tradedisi değil, Avrupa'nın trajedisidir. Lampedusa adasını İtalya'nın değil, Avrupa'nın sınırı olarak düşünmek gerekir.'' diye konuştu.

Cuma günü İtalya çapında bütün okullarda bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. İçişleri Bakanı Alfano, Libya'nın Misrata limanından kalkan geminin Perşembe sabahı Lampedusa'ya yaklaşırken motorunun durduğunun ve su almaya başladığının öğrenildiğini kaydetti.

 

Yakılan ateş yayıldı

 

Anlaşıldığı kadarıyla göçmenlerden bazıları yardım için çevreden geçen gemilerin dikkatini ateş yakarak çekmeye çalıştı. Ancak yakılan ateşin kısa sürede geminin geri kalanına yayıldığı düşünülüyor. Bakan Alfano, ateşten korunmak için herkesin güvertenin bir tarafına akın etmesinden dolayı geminin alabora olduğunu söyledi. Ölenler arasında en az üç çocuk ve iki hamile kadının bulunduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler, bu yılın başından Eylül sonuna dek İtalya'ya deniz yoluyla gelen göçmen sayısının 30 bini geçtiğini söylüyor. Gelenlerin büyük çoğunluğu ülkelerindeki çatışmadan kaçan Suriye, Eritre ve Somali vatandaşları.

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