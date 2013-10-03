İtalya açıklarında kaçakları taşıyan gemi önce yandı, sonra battı: 94 ölü!

İtalya'da Sicilya açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne yandıktan sonra battı. Feci kaza sonrası ilk belirlemelere göre 82 kişi yaşamını yitirirken, 140 kaçak göçmen kurtarıldı. 250 kişi ise kayıp. Teknede 500 kaçak göçmenin olduğu belirtiliyor.

Akdeniz'de yine bir insanlık dramı yaşanıyor. İtalya'da Sicilya açıklarında Afrikalı kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne alev aldıktan sonra battı. Yaklaşık 500 kişiyi taşıyan teknenin Lampedusa adası açıklarında battığı belirtildi.

İtalya Ulaştırma Bakanı, ölü sayısının 82'ye yükseldiğini açıkladı. İtalyan haber ajansı Ansa, ölenler arasında çok sayıda çocuk ve hamile kadın bulunduğunu duyurdu.

Kurtarma çalışmalarının 4 sahil güvenlik teknesi ve iki helikopterle devam ettiğini belirten İtalyan sahil güvenlik yetkilisi Floriana Segreto, su yüzeyinde kurtarılmayı bekleyen insanlar olduğunu söyledi.

Lampedusa adası belediye başkanı da, balıkçı teknesi tarafından kurtarılan göçmenlerin Sahraaltı Afrikası'ndan geldiklerini söyledi.

Aynı bölgede 4 gün önce bir teknenin batması sonucu 13 göçmen boğularak yaşamını yitirmişti.

200 bin kaçak göçmen

Sicilya'daki Lampedusa adası, Afrika'dan gelen kaçak göçmenlerin ilk sığındığı noktaların başında geliyor. 1999-2012 yılları arasında 200 binden fazla kaçak göçmen bu ada üzerinden Avrupa'ya girmeye çalıştı.

Son 25 yıl içerisinde 19 bin kaçak göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.