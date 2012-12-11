İtalya'da Başbakan Monti istifasını hazırladı, bütçe yasasını bekliyor

İtalya Başbakanı Mario Monti hemen istifa edeceği söylentilerine karşılık, 2013 seçimlerinden önce "görevini tamamlamaya" odaklanacağını söyledi.

Monti'nin istifa etmeye hazırlandığını açıklaması ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin yeniden aday olması, İtalya borsasının yüzde 2.2 oranında düşmesine neden oldu.

Berlusconi'nin partisinin Perşembe günü hükümetten desteğini çektiğini açıklaması üzerine seçimler Şubat ayında yapılacak.

Monti, piyasaların istifasına tepkisnin abartılmaması gerektiğini kaydetti.

Teknokratlardan oluşan hükümetin başındaki ekonomist Monti Şubat ayında yapılacak seçimlerin "yüksek sorumluluk sahibi" bir hükümet çıkaracağına inandığını söyledi.

Basın Monti'nin ne zaman istifa edeceği ile ilgili spekülasyonlar yaparken, Monti dün yaptığı açıklamada "bu kararı şu anda uygulamayı düşünmüyorum" dedi.

Monti "tüm çabasının şu anki hükümetin kalan görevlerini tamamlamak olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da yaptığı açıklamada, Monti'nin "göreve devam etmesini sağlayacak siyasi irade yokluğundan yakındığını" aktarırken, başbakanın yasa ve bütçe geçer geçmez istifa etmek istediğini duyurdu.

Açıklamada gelecek senenin bütçesi hızlı bir şekilde geçirilirse Monti'nin istifasını hemen sunacağı belirtildi.

Berlusconi'nin yeniden aday olacağını açıklaması Avrupa'da olumsuz tepkilere neden oldu.

Berlusconi yaptığı açıklamada "bu tepki sadece bana karşı değil, İtalyan halkının özgür tercihine karşıdır" dedi.

Hükümetin istifasından sonra en fazla 70 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Monti, 2011'de İtalyan ekonomisine ilişkin kaygıların yoğun olduğu bir dönemde kurulan teknokratlar hükümetinin başına getirilmişti.

Monti, İtalya'nın 10 yıllık hazine tahvillerine uygulanan faizlerin yüzde 7,48'e yükselmesinin ardından istifa eden Berlusconi'nin yerini almıştı.

Ülkedeki iktidar değişiminin ardından İtalya'nın borçlanma faizi düşerken, piyasalarda kaygıların odağına yerleşen ülkeler İspanya ve yeniden Yunanistan olmuştu.

Ancak Pazartesi günü, İtalya'nın 10 yıl vadeli hazine tahvillerine uygulanan faiz yüzde 0,3 oranında artarak yüzde 4,8'e çıktı.



Bütçe ve mali istikrar yasası geçirilecek



Atanmış isimlerden oluşan teknokratlar kabinesinin başındaki Monti, istifa etmeden önce bütçe ve mali istikrar yasasını geçirmeye çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da yaptığı açıklamada, Monti'nin "göreve devam etmesini sağlayacak siyasi irade yokluğundan yakındığını" aktarırken, başbakanın yasa ve bütçe geçer geçmez istifa etmek istediğini duyurdu.

İşveren örgütü Confindustria ekonominin bu yıl yüzde 2,4 oranında küçüleceğini tahmin ediyor. İşsizlik ise yüzde 11 civarında.

Krizi tetikleyen gelişmelerden biri de, Berlusconi'nin başında olduğu Özgürlükçü Halk Partisi'nin hükümete desteğini çekmesi olmuştu.

Ekim ayında vergi dolandırıcılığı suçlamasından mahkum olan Berlusconi, kararı temyiz ediyor. Eski başbakan ayrıca reşit olmayan bir kadına seks karşılığında para ödemekle de suçlanıyor.

Hükümetin istifasından sonra en fazla 70 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

BBCTürkçe