İtalya'da ailesinin baskısıyla başörtüsü takmayı reddeden kız çocuğuna devlet koruması

İtalya’da başörtüsü takmayı reddedince saçları kazınan Müslüman kız ailesinden alındı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Bolonya kentinde yaşanan olay, kız çocuğunun öğretmeninin polise şikâyette bulunmasıyla ortaya çıktı.

İtalyan basınında “Fatima” takma ismiyle anılan ve bu ülkede dünyaya gelmiş olan kız çocuğunun, aylardır başörtüsü takması için baskı altında tutulduğu belirtildi.

Bir süredir evden başörtüsü takarak çıkan kızının, evden uzaklaştıktan sonra hemen başını tekrar açtığını fark eden anne, ona “bir ders vermek” için makineyle saçlarını kazıdı.

Ertesi gün okula kazağının kapüşonunu başına geçirerek giden kızın durumunu öğretmeni fark etti.

Olayın yetkili makamlara bildirilmesiyle, fiziki olmasa da psikolojik bir şiddet gördüğü belirtilen kız çocuğu devlet korumasına alınırken, anne ve babası hakkında “çocuklarına kötü muamelede” bulunmaktan soruşturma açıldı.

Uzun yıllardır İtalya’da yaşayan ailenin, 16 ve 17 yaşlarındaki diğer iki kızının ise başörtüsü takmayı kabul ettiği bildirildi.

"Bir Müslüman olarak benim görevim..."

Bu olay üzerine ülkedeki İslam toplumundan tepkiler geldi. Bolonya İslam Toplumu temsilcilerinden Yassine Lafram, Bangladeşli ailenin yaptığı baskının dinle örtüşmediğini savunarak, “İslam geleneğinde baskıya yer yoktur. Dinin tüm gerekleri ancak özgür iradeyle yerine getirilebilir. Bu ailenin yaptığı yanlıştır. Bir Müslüman olarak benim görevim, çocuklarımı iyi bir şekilde eğitmek, yönlendirmektir, onları zorlamak değil” diye konuştu.

Ülkenin güneyindeki Lecce kentindeki camide görev yapan Tunuslu İmam Seifeddine Maarouf da, Bangladeşli ailenin bu tavrı karşısında şok yaşadığını dile getirerek, “Bu, İslam değerlerine aykırı bir durum. Kızın annesinin bu davranışı bir şiddettir ve suçtur” dedi.

İslam dininin, başörtüyü mecbur kıldığını anlatan Maarouf, “Ancak bu anne hata yapmıştır, çünkü kimse bir diğerini dinin gereklerini yerine getirme konusunda zorlayamaz” dedi.

İtalya’daki Faslı kadınlardan oluşan bir hareketin üyesi olan Mounya Allali de, annenin bu yaptığını “şiddet” olarak nitelerken, çoğulcu bir İslam anlayışının izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Buraya entegre olmak zorundasınız"

Bolonya Belediye Başkanı Virginio Merola da konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu.Kız çocuğunun öğretmeninin, durumu yetkili makamlara bildirmekle iyi yaptığını söyleyen Merola, “Bu, sorumlu anne ve babalıkla ilgili bir mevzudur, ancak İtalyan olunmak isteniyorsa bizim yasalarımıza aykırı davranamazsınız ve buraya entegre olmak zorundasınız. İtalya’ya gelen bu ailelere, çocuklarını sadece kendi dini kurallarına göre yetiştiremeyeceklerini anlatmak gerekiyor. Bu, bizim 70’li yıllarda yaşadığımız ve ‘aile otoriterliği’ dediğimiz otoriterlik tipine benziyor” dedi.