İtalya'da 'agro-mafya' 21.8 milyar euro iş hacmine ulaştı

İtalyan ziraatçiler derneği Coldiretti'nin yaptığı açıklamaya göre, ekonomik krizi fırsat bilen mafya yapılanmaları yasal ekonomiye gittikçe daha fazla sızmaya başladı.

Mafya örgütleri, gıda ürünlerinin üretiminden dağıtımına ve restoranlarda servisine kadar sektörün her alanına yayılarak tarımsal gıda piyasasında "devasa ve yaygın" bir kontrol gücüne ulaştı.

Coldiretti, agro-mafya örgütlerinin geçen yıl yüzde 30'luk artışla 21.8 milyar euro iş hacmine ulaştığını belirtti.

Derneğin açıklamasında, "Mafya örgütleri, mahsüllerin fiyatını belirleyerek, nakliye ağını yöneterek, süpermarketleri kontrol altına alarak, gerçek ya da sahte 'Made in Italy' damgalı ürünleri ihraç ederek tarımsal gıda piyasasını manipüle ediyor" denildi.

Suç örgütlerinin sektörde kontrolü ele geçirerek rekabet ve serbest pazar kurallarının işlemesine izin vermediği, bu yolla "dürüst işletmeleri ezdiği" belirtildi. Dernek, mafyanın tarım ve gıda sektörünü ele geçirmesinin gıda kalitesi ve güvenliği konusunda da endişelere yol açtığını vurguladı.

Coldiretti, "Kriz zamanında tarımsal gıda ürünleri sektörünün stratejik önemini anlayan yeraltı dünyası, bu sektörü en öncelikli yatırım alanlarından biri haline getirdi" dedi.

Coldiretti'nin açıklaması, hafta başında Almanya ve İtalya'da yapılan mafya operasyonunun ardından geldi. İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta mafyasının hedef alındığı operasyonda, aralarında gıda sektörünün de yer aldığı birçok farklı alanda faaliyet gösteren 169 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının Almanya'daki İtalyan restoranlarını, kendilerine bağlı işletmelerden şarap, zeytinyağı gibi ürünler almaya zorladığı açıklanmıştı.

İtalya'nın Sicilya adasında yer alan Catania kentinde de Perşembe günü yapılan bir operasyonda, bir mafya klanıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir süpermarket zinciri kapatıldı ve 41 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu.