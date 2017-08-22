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Dünya

İtalya’da 4 büyüklüğündeki depremin verdiği hasar tartışılıyor

Esma Çakır / Roma, 22 Ağustos (DHA) İtalya’nın Ischia Adası açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki bir depremin, 2 kişinin ölümüne, en az 39 kişinin yaralanmasına ve 6 ev ile bir kilisenin yıkılmasına neden olması tartışmaya yol açtı

22 Ağustos 2017 16:18

Esma Çakır / Roma, 22 Ağustos (DHA) İtalya’nın Ischia Adası açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki bir depremin, 2 kişinin ölümüne, en az 39 kişinin yaralanmasına ve 6 ev ile bir kilisenin yıkılmasına neden olması tartışmaya yol açtı.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), pazartesi yerel saatle 20.57’de yaşanan depremin büyüklüğünü önce 3,6 olarak açıklamış, ilerleyen saatlerde bu 4.0 olarak revize edilmişti.

Uzmanlar, bu ölçekteki bir depremin, bu kadar hasara yol açmış olmasına tepki gösterirken, bunun nedeninin, “kuralsız” yapılaşma ve önlemler konusunda yetersiz kalan “siyasilerin sorumsuzluğu” olduğu konusunda birleşti.

Jeologlar Birliği Konseyi Başkanı Francesco Peduto, “Hükümet ve parlamento, çıkarlar ve lobilerden uzak durarak, ajandalarının merkezine derhal yapıların iyileştirilmesi meselesini almalı” diye konuştu.

“Bu kadar küçük bir depremde bu denli hasar korkutucu” diyen Peduto,  

ülkenin orta kesiminde 24 Ağustos 2016’da meydana gelen ve 300 kişinin öldüğü depremin ardından, depreme dayanıklı olmayan yapıların iyileştirilmesine ilişkin hiçbir şey yapılmadığını öne sürerek, “Şu ana kadar sadece çene çalındı” dedi.

Jeolog Mario Tozzi de, bu manzaranın, deprem riskini her zaman yadsıyan bilindik bir İtalya’yı ortaya koyduğunu dile getirdi.

“G8 ÜLKESİNDE, 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BİNALAR YIKILIYOR”

Uzmanların görüşlerini haberleştiren La Repubblica gazetesi de, İtalya’nın sismik bir ülke olduğunu yetkililerin unuttuğunu ve ülkenin bir kez daha enkazlarla karşı karşıya kaldığını yazdı. 

Dünyanın sanayileşmiş 8 ülkesinin oluşturduğu G8’e (Rusya’nın yokluğuyla artık G7) üye İtalya’da, 4 büyüklüğünde bir depremle ölünebilmesini eleştiren gazete, bu nedenle tartışmaların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Gazete, politikacıların ve yerel yöneticilerin sorumsuzluğunun kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Adadaki Rizzoli Hastanesi de, ağır hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılmış, hastalar Napoli kentindeki hastanelere taşınmıştı.

2 bin 600 kişi de evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Ischia Adası’nın Casamicciola kasabası merkez üssü olan 1883 yılındaki 5.8 büyüklüğündeki bir deprem de, 2 binin üzerinde kişinin ölmesine yol açmıştı.

 

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