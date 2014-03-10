İtalya'da 2 milyon arıyı kim öldürdü soruşturması

İtalya’ya özgü Millefiori ballarını üreten arılara gerçekleştirilen saldırının izleri ülkede hâlâ etkinliğini sürdüren mafyaya uzandı. Polisin Titignano bölgesinde 2 milyon arının aniden öldüğü belirlenen çiftlikte yaptığı inceleme sonucunda dikenli tellerin kesildiği anlaşıldı. Genişletilen araştırmalar sonucunda, arı kovanlarına zehir sıkıldığı keşfedildi. Bunun üzerine polis ‘organize suç’ örgütlerinden şüphelenmeye başladı.

İtalya bal üretim pazarında 370 bin TL’den fazla zarar yaratan olayın arka planında araştırma hâlâ devam ederken kovanların sahibi Sergio D’Agostino “Kim neden böyle bir şey yapmak ister anlayamıyorum. 2 milyondan fazla arı kaybettim ve maddi zararım çok fazla. Nasıl toparlanacağımı bilemiyorum” açıklamasında bulundu.