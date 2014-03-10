'Suudi Arabistan Kralı'nın kızları 13 yıldır esir'

Kadın hakları konusunda uluslararası örgütlerin listelerinin son sıralarında yer alan Suudi Arabistan’ın kraliyet ailesi, bir suçlama ile karşı karşıya... Kral Abdullah Bin Abdülaziz el Saud’un (89) kızlarının, 13 yıldır babalarının Cidde’deki sarayında zorla alıkonulduklarını iddia ederek yardım istendi. Prenses Sahar (42) ve Prenses Jawahir (38), e-posta ile ulaştıkları İngiliz Sunday Times gazetesine hikayelerini anlattı.

Prenseslerin anlattıklarına göre, diğer kız kardeşleri Maha (41) ve Hala (39) da saray arazisinde bulunan başka bir villada esir tutuluyor. Prenseslerin kaldıkları villalarının kapısında 24 saat boyunca güvenlik görevlileri bekliyor, ev gözetleme kuleleri ile izleniyor. Dışarı çıkmaları yasak olduğu gibi kimse de içeri giremiyor. Öz erkek kardeşleri bulunmayan prensesler, Kral’ın başka bir eşinden olan üç oğlunun kontrolünde bulunuyor.

Esaret altında yaşayan kadınlar, bir zamanlar ise jet-sosyete gibi yaşıyorlardı. Batı tarzı bir hayat süren, anneleri Alanoud Alfayez ile yılda iki kez gittikleri Avrupa’da partilere katılan kadınların banka hesaplarına para yağıyordu. Prensesler, 1990’da anneleri olmadan çıktıkları İtalya ve Yunanistan tatili sonrasında ise her şeyin değişmeye başladığını anlatıyorlar. Eskiden ülkedeki yoksulluğu bile eleştirebildiklerini söyleyen prensesler, hayat tarzları nedeniyle hedef olduklarını savunuyor.

Hapse atıldı

Sahar, psikiyatri mezunu olan kardeşi Hala’nın hastanede staj yapmaya başlamasından sonra her şeyin felakete sürüklendiğini söylüyor. Hala, insanların siyasi nedenlerle psikiyatri koğuşuna kapatıldıklarını dile getirince ailenin tepkisini çekiyor. Hala, ‘araba kullanma suçlaması’ ile 1998’de Riyad kadınlar hapishanesine kapatılıyor, uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlanıyor. Bu olayın ardından prenseslerin ev hapsi başlıyor. Prensesler ve anneleri, Birleşmiş Milletler’e de mektup yazarak yardım istediler.

Sayısız evlilikten 38 çocuk

Prensesler, Kral’ın ikinci karısı olan Alanoud Alfayez’den (57) dünyaya geldi. Ürdün’de yaşayan ünlü bir Suudi ailenin kızı Alfayez, o sırada komutan olan Kral Abdullah ile henüz 15 yaşındayken evlenmiş. 1980’de ise Kral, tek bir cümle ile Alfayez’den boşanmış. Birkaç ay sonra kızları için geri dönmek istediğini söyleyince Kral ikinci kez evlenmeyi kabul etmiş. Bu sırada Abdullah veliaht prens olurken 3 yıl sonra tekrar Alfayez’i boşamış. Alfayez birçok kez Kral’dan kızlarının sorumluluğunun kendisine verilmesini istemiş, Kral birkaç kez söz verse de yerine getirmemiş. Alfayez de 2002’de Londra’ya taşınmış. Suudi kralların aynı anda dört eşi bulunabiliyor. Ancak eşlerini boşayarak çok sayıda kadınla evlenebiliyorlar. Kral Abdullah’ın 38 çocuğu bulunuyor.