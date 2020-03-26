İtalya’yla Ro-Ro gemisi seferlerinin sürmesi tartışma yarattı

Koronavirüs salgınının Avrupa’daki merkezi İtalya ile tüm uçak seferlerinin durdurulmasına rağmen bu ülke ile Türkiye arasındaki Ro-Ro (TIR taşıyan gemiler) seferlerinin sürmesi tartışma yarattı. Ro-Ro seferlerini düzenleyen DFDS'nin internet sitesine göre İstanbul, İzmir, Mersin ve Yalova'dan Trieste'ye seferler yapılıyor.

T24’ün aradığı Pendik Ro-Ro Limanı, Pendik İstanbul ile Trieste arasında seferlerin sürdüğünü doğruladı. Seferler kapsamında TIR’lar Türkiye ile İtalya arasında yük taşıyorlar. Genellikle Türkiye’deki fabrikalardan yükledikleri malları taşıyan TIR’lar Ro-Ro gemileriyle Trieste’ye giderek oradan Avrupa ülkelerine dağılıyor. İtalya ile uçak seferlerinin kesilmesinden önce TIR şoförleri uçakla İtalya’ya gidip araçları orada teslim alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İtalya ve Fransa'ya yapılan Ro-Ro seferlerinin insan teması olmaksızın gerçekleşir hale getirildiğini söylemişti.

Geçtiğimiz hafta sonu Ulusoy Çeşme Limanı'nda incelemede bulunan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, gemide çalışan personelin İtalyanlarla sürekli temas ettiğini belirterek, “Bakanlık tüm uyarılarımıza rağmen önlemlerin alınması için yeterli bir adım atmıyor. Dün Trieste Limanı'ndan Çeşme Limanı'na gelen Ulusoy 14 adlı ticaret gemisinde K.C.C. adında bir personel Corona Virüsü şüphesi ile sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye götürüldü” demişti.

Polat, Ulusoy Çeşme Limanı'nda görev yapan 30 yaşındaki kadın gümrük memurunda geçen hafta yapılan Coronavirüs testinin pozitif çıktığını da anımsatmıştı.

T24, konuyla ilgili görüş almak için Pendik ile Trieste arasında Ro-Ro seferlerini düzenleyen DFDS firmasının merkezini telefonla aradı ama kimseye ulaşamadı.