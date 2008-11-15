İtalya vizesi için randevuya gerek yok

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 17 Kasım 2008'den itibaren, randevu gerektirmeyen yeni bir uygulamadan yararlanabilecekler.





İtalya Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, IDATA adlı firma tarafından başlatılacak uygulamada, firma, bilgilendirme, vize taleplerinin kabulü ile neticelendirilmiş taleplerin iade edilmesi hizmetleri sunacak.

Detaylı bilgilerin IDATA firmasının www.idata.com.tr web adresinden temin edilebileceği belirtilen duyuruda, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna ve İzmir Konsolosluğuna da bu firmanın Ankara bürosunun hizmet vereceği belirtildi.



Doğrudan İtalya Büyükelçiliğine başvurmak isteyen vatandaşlar için ise büyükelçiliğin vize bölümünün, salı ve perşembe olmak üzere haftada iki gün 09.00-10.15 saatleri arasında randevuyla başvuru kabul edeceği belirtildi. Randevuların, pazartesi-cuma 09.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan (0312) 427 44 16 nolu telefondan temin edilebileceği kaydedildi.



Duyuruda ayrıca, başvuruların doğrudan büyükelçiliğe yapılması durumunda vize harçlarının (Schengen vize harcı 120 YTL, ulusal vize harcı 150 YTL olmak üzere) nakit olarak başvuru anında yatırılacağı bildirildi ve vize harçlarının artık İtalya Büyükelçiliğinin banka hesap numarasına yatırılmayacağı açıklandı.

Paris Caddesi No: 36/2 adresinde pazartesi-cuma günleri 08.30-16.30 saatleri arasında hizmet veren IDATA firmasının Ankara bürosuna, 0312 4684205 (06) numaralı telefon ve 0312 4684207 numaralı faksla ulaşılabilecek.





