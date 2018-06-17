İtalya ve Malta'nın reddettiği göçmenler İspanya'da

Libya’dan gelen ve içinde 629 mülteci taşıyan, İtalya ve Malta’nın reddettiği kurtarma gemisi Aquarius, İspanya’daki Valencia limanına yanaştı.

İspanya’nın yeni sosyalist başbakanı Pedro Sanchez, Aquarius gemisinin İspanya’ya gelebileceğini söylemişti. Gönüllü çevirmenler ve sağlık görevlilerinden oluşan 2 bin 320 personel, göçmenlere yardım etmek için Valencia limanında hazır bulundu.

Mültecilerin güvenli seyahat edebilmeleri için yolcuların bir kısmının İtalyan sahil güvenliği ve donanma gemileri tarafından alındığı Aquarius’da 106 kişi bulunuyordu.

İtalya’nın popülist-aşırı sağ partilerden oluşan yeni koalisyon hükümeti, göçmenleri geri çevirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanmıştı. Fransa’nın olaya sert tepki vermesi ve Emmanuel Macron’un eleştirileri de, iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti. İtalya, Fransa’dan özür talep etmişti.