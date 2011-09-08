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Ekonomi

İtalya ve İspanya'da tasarruf paketleri ROMA/MADRİD (A.A)

08 Eylül 2011 02:03

-İtalya ve İspanya'da tasarruf paketleri ROMA/MADRİD (A.A) - 07.09.2011 - İtalyan Senatosu, merkez sağ hükümetin borç krizine karşı hazırladığı ikinci tasarruf paketini kabul etti.  İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümetin geçen ay başında kabul ettiği ve 60 gün içinde Senato ile Parlamentodan geçerek yasalaşması gereken ikinci tasarruf paketi, bu akşam Senato'da onaylandı.  Hükümetin yaz aylarında hazırladığı ancak Senato'daki oylamanın son gününe kadar değişikliklere uğrayan paketin son halinde, KDV'nin yüzde 20'den 21'e yükseltilmesi, işten çıkarmalar, politikacıların harcamalarında birtakım kesintiler, özel sektörde çalışan kadınlarda emeklilik yaşını 65'e çıkartılması öngörülüyor.  -İspanya'da kamu açığını düşürmek için anayasal değişiklik- İspanya'da iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve anamuhalefetteki Halk Partisinin (PP) aralarında anlaşmaları sonrasında, devlet ve özerk yönetimdeki bütçe açığına anayasal sınırlama getiren reform paketi Senato'da da kabul edilerek, son kez onay aldı. PSOE ve PP'nin üzerinde anlaştığı ve geçen hafta Meclis'te kabul edilen anayasal değişilik paketi, hiçbir değişikliğe uğramadan Senato'dan da geçti. Bütçe açığına anayasal sınırlama getiren söz konusu reform paketinde, 2020 yılından itibaren bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 0,40 ile sınırlanması öngörülüyor. 

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