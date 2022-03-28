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Dünya

İtalya, UNESCO'dan espressonun kültürel miras olarak tanınmasını talep ediyor

Talep, UNESCO tarafından onaylandığı takdirde, espresso; pizza, kukla tiyatrosu ve trüf avcılığıyla beraber İtalya’nın kültürel miras listesinde yer alacak

28 Mart 2022 13:57

İtalya, espresso kahvesinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescil edilmesini ve kültürel dünya mirası olarak tanınmasını talep ediyor.

ANSA’nın aktardığı habere göre, İtalya, UNESCO’ya bir talepte bulunarak popüler espresso kahvesinin tescil edilmesini istedi.

İtalya Tarım Bakanı Stefano Patuanelli bu talebin uygun olduğunu belirterek “Bir kupa kahvenin ülkemizin her yerindeki değerini tanıyoruz” dedi.

Talep, UNESCO tarafından onaylandığı takdirde, espresso; pizza, kukla tiyatrosu ve trüf avcılığıyla beraber İtalya’nın kültürel miras listesinde yer alacak.

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