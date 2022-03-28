İtalya, UNESCO'dan espressonun kültürel miras olarak tanınmasını talep ediyor

İtalya, espresso kahvesinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescil edilmesini ve kültürel dünya mirası olarak tanınmasını talep ediyor.

ANSA’nın aktardığı habere göre, İtalya, UNESCO’ya bir talepte bulunarak popüler espresso kahvesinin tescil edilmesini istedi.

İtalya Tarım Bakanı Stefano Patuanelli bu talebin uygun olduğunu belirterek “Bir kupa kahvenin ülkemizin her yerindeki değerini tanıyoruz” dedi.

Talep, UNESCO tarafından onaylandığı takdirde, espresso; pizza, kukla tiyatrosu ve trüf avcılığıyla beraber İtalya’nın kültürel miras listesinde yer alacak.