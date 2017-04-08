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BBC Türkçe

İtalya Uber'i yasakladı

İnternet üzerinden ve telefon uygulamasıyla ulaşım hizmeti veren Uber'e İtalya'da yasak geldi. Taksicilerin şiddetle karşı çıktığı Uber uygulaması, taksici derneklerinin yaptığı şikayet üzerine Roma'da bir mahkeme tarafından yasaklandı.

08 Nisan 2017 17:37

İnternet üzerinden ve telefon uygulamasıyla ulaşım hizmeti veren Uber'e İtalya'da yasak geldi.

Taksicilerin şiddetle karşı çıktığı Uber uygulaması, taksici derneklerinin yaptığı şikayet üzerine Roma'da bir mahkeme tarafından yasaklandı.

Mahkeme, taksicilerin Uber'in haksız rekabete yol açtığı şeklindeki şikayetini haklı buldu. Mahkeme kararında, Uber'in idari yetkililer tarafından önceden belirlenen tarifelere bağlı olmaması sayesinde daha düşük ücret karşılığında hizmet verebildiği ve bunun da rekabet şartlarını ihlal ettiği belirtildi.

Karara göre Uber'in İtalya topraklarında "Uber Black ve benzeri uygulamalarla verdiği ulaşım hizmetleri" durdurulacak. Uber İtalya'da reklam ve promosyon da yapamayacak. Uber, dün açıklanan kararı 10 gün içinde yerine getirmezse, kararın ihlal edildiği her gün için 10 bin euro ceza ödeyecek.

Uber'in İtalya yönetimi ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada kararı temyiz edeceklerini belirtti. Şirket yönetimi, mahkeme kararının kendilerini "dehşete düşürdüğünü" beirtti ve bu kararın Avrupa mevzuatına aykırı olduğunu savundu. Uber, "25 yıl öncesinin yasasına dayanan bu karar bugünün şartlarına uymuyor" dedi ve İtalyan hükümetini yeni teknolojilere kapı açacak yasal düzenlemeleri yapmaya çağırdı.

Tüketici hakları derneği Codacons da "Bu anormal kararla İtalya Ortaçağ'a dönüyor" eleştirisinde bulundu.

Öte yandan taksici dernekleri, "Uber'e karşı ezici bir zafer" olarak niteledikleri kararı memnuniyetle karşıladı.

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