İtalya: Türkiye'ye kapılarını kapatan AB olmayacak

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında son dönemde yükselen tansiyona ilişkin konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, “Türkiye'ye kapıları kapatan biz (AB) olmayacağız diyerek, birliğe katılım koşullarını bilen Türkiye'nin buna karar vereceğini" belirtti.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısının ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Bakan Gentiloni, burada Türkiye'yi de ele aldıklarını hatırlatarak, “Biz tabii ki bu ülkede meydana gelen son gelişmelerden, ikinci muhalif partinin liderlerinin tutuklanmış olmasından duyduğumuz endişeyi bir kez daha tekrar ediyoruz. Ancak bu, bizim Türkiye'nin yüzüne kapıyı kapattığımız anlamına gelmiyor. Bunu değerlendirecek olan Ankara'dır: Türkiye, AB ile diyalog sürecinin kurallarını biliyor ve buna göre değerlendirmesini yapacak" diye konuştu.

İtalya olarak, her zaman Türkiye'nin AB üyeliği yönünde bir tutum izlediklerini anımsatan Paolo Gentiloni, “Son haftalarda üst üste zorluklar yaşadık, ancak Türkiye'ye kapıyı kapatan biz olmayacağız. Bakalım Ankara ne karar verecek" dedi.

“Referandumlar genellikle

AB'den çıkmak için yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AB'ye üyelik konusunda gelecek yıl referanduma gidilebileceğini açıklamasını da değerlendiren Gentiloni, “Genellikle referandumlar AB'den çıkmak için yapılıyor. Ancak bu ülkeyle ilişkimiz hala devam ediyor ve hatta biz yıllar önce, AB'nin bir kısmının bu ilişkiyi aşırı derecede frenlediğinden şikayetçiydik. Elbette şimdi durum daha da zor ifadesini kullandı.

“Türkiye'nin şartlara

uyup uymayacağını merak ediyoruz"

Gentiloni, sığınmacı krizine çözüm amacıyla Türkiye ile AB arasında bir anlaşma yapıldığını da hatırlatarak, bunun daha da iyileştirilebileceğini, ancak yine de işe yaradığını dile getirdi.

Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak, başta bir dizi şarta bağlı olan vize muafiyeti gelmek üzere, AB'nin bazı taahhütler verdiğini belirten Gentiloni, “Ancak idam cezasının yeniden getirilmesinin konuşulduğunu duyup, muhalif vekillerin tutuklandığı operasyonları görünce, bu şartlara uyulup uyulamayacağını merak ediyoruz. Ancak Türkiye'ye kapıyı kapatanın biz olmayacağımızı tekrar ediyorumö diye açıklamalarını sürdürdü.