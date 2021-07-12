İtalya teknik direktörü Mancini: Mutlu ve gururluyuz; bu şampiyonluğu tüm İtalyanlara armağan ediyoruz"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

İtalya, 53 yıl aranın ardından turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Mancini maçın ardından yaptığı açıklamada "Biz bunu hak ettik. Çok mutlu ve gururluyuz. İtalya'ya gurur duyacakları bir ay yaşattık. Bu şampiyonluğu tüm İtalyanlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray da eski teknik direktörü Roberto Mancini'yi tebrik etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da görev yapmıştı.