İtalya tecrübesiyle, Kosta Rica sürpriziyle



Dört dünya şampiyonluğu bulunan İtalya, FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’na İngiltere karşısında aldığı galibiyetle başladı. ‘Ölüm Grubu’ olarak anılan D Grubu'nun önemli karşılaşmasında ‘Gök Mavililer’ İngiltere’yi 2-1 mağlup etti.

Amazonlar bölgesindeki Manaus kentinde yapılan Arena da Amazonia’daki mücadeleyi 39 bin 800 kişi izledi. İtalya’nın gollerini Claudio Marchisio (35.) ve yıldız forvet Mario Balotelli (50.) atarken İngilizlerin tek sayısını Daniel Sturridge kaydetti (37.).

Tropik iklimin buluduğu bölgede beklenenin aksine nem oranı yüksek değildi ve her iki takım da kaliteli bir futbol sergiledi.

Tecrübeli isimleri bu şampiyonada da kadroya serpiştiren İtalya teknik irektörü Cesare Prandelli, açılış maçında kaleci Gianluigi Buffon’dan yararlanamadı. 36 yaşındaki file bekçisi, maça saatler kala ayak bileğinden sakatlanınca yerini bu sezon Paris St.Germain’de şampiyonluk yaşayan Salvatore Sirigu’ya bıraktı.

Genç isimlerle takviye edilmiş olan İngiltere maça iyi başlasa da İtalya ilerleyen bölümde kaptan Andrea Pirlo’nun yönetiminde dengeyi kurdu. Tecrübeli yıldızın uzatma dakikalarında bir topu da üst direkten döndü.

Tek şampiyonluğunu 1966’da yaşayan İngiltere ise İtalya karşısında aldığı sonuçla 28 yıl sonra ilk kez bir Dünya Şampiyonası’na mağlubiyetle başlamış oldu. Maçta ilk 11’de forma giyen 19 yaşındaki Raheem Sterling İngiltere’nin Dünya Kupası tarihinde forma giyen en genç ikinci futbolcusu oldu.

İngilizler 2012’deki Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde elendikleri rakibine bir kez daha boyun eğdi. Ada ülkesi şimdi gruptan çıkma şansını devam ettirebilmek için Kosta Rica karşısında sürpriz bir yenilgi alan Uruguay ile 19 Haziran Perşembe günü karşılaşacak. İtalya ise 20 Haziran Cuma günü Kosta Rica ile karşılaşacak.

İlk sürpriz Kosta Rica’dan

D Grubu'nun en zayıf takımı olarak görülen Kosta Rica, Dünya Şampiyonası’na kimsenin beklemediği bir sonuçla başladı. Orta Amerika ülkesi, zorlu D Grubu ilk maçında iki dünya şampiyonluğu bulunan Uruguay’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma Fortaleza’daki Estadio Castelao’da oynandı. 58 bin 579 kişinin izlediği mücadelede Alman hakem Felix Brych düdük çaldı.

Turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen Uruguay rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da bu üstünlüğünü koruyamadı. Güney Amerika ekibi Diego Lugano’nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Edinson Cavani ile gole çevirerek skoru 1-0’a getirdi. Ancak ikinci yarıda Uruguay’ın maçı rölantiye alma isteği ve Kosta Rica’nın istekli futbolu ortaya çekişmeli bir mücadele çıkardı. Joel Campbell 54’üncü dakikada kaleci Fernando Muslera’yı mağlup ederek takımına beraberliği getirdi. Tempoyu düşürmeyen Kosta Rica üç dakika sonra Oscar Duarte’nin golüyle üstünlük sayısına ulaştı (57.). Uruguay’ın kalan dakikalardaki beraberlik arayışı sonuç vermedi. Bitime altı dakika kala hızlı gelişen bir atakta Marcos Urena maçın 3-1’lik skorunu belirledi (84.).

Uruguay 10 kişi kaldı

Uruguay teknik direktörü Oscar Tabarez sakatlığı tam olarak geçmeyen golcü Luis Suarez’i İtalya ve İngiltere maçlarını düşünerek yedek bekletirken, ortaya çıkan beklenmedik skor sonlara doğru Uruguaylı futbolcuların moralini bozdu. 90+4’üncü dakikada Joel Campbell’a tekme atan Maxi Pereira doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dünya Şampiyonası tarihinde en büyük başarısını 1990’da gruptan çıkarak yaşayan Kosta Rica şimdi zorlu D Grubu'nda liderliğe oturmanın keyfini yaşıyor.

Kolombiya farklı başladı

C Grubu'nda da ilk maçlar oynandı. Kolombiya, turnuvaya eski Avrupa şampiyonu Yunanistan karşısında aldığı galibiyetle başladı.

Yıldız golcüsü Radamel Falcao’nun sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılamadığı Güney Amerika ekibi, 16 yıl uzak kaldığı Dünya Şampiyonası sahnesine galibiyetle dönerek C grubunun ilk maçında Yunanistan’ı 3-0 yendi.

Belo Horizonte’deki Estadio Mineirao’da oynanan ve 58 bin kişinin tribünleri doldurduğu maçı ABD’li hakem Mark Geiger yönetti.

Pablo Armero (5.), Teofilo Gutierrez (58.) ve Monaco forması giyen James Rodriguez'in attığı (90+3) gollerle sonuca giden Kolombiya 1990’dan sonra bir kez daha gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakaladı.

Savunma ağırlıklı futbolu benimseyen ve bu anlayışla 2004’te Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşan Yunanistan ise rakibi karşısında erken yediği golle geriye düşünce daha atak bir futbol düşündü. Ancak Yunanlar bulduğu pozisyonlardan eli boş dönerken kontra atak bir anlayışla oynayan Kolombiya yarattığı fırsatlardan yararlanmasını iyi bildi. Yunanlar adına akılda kalan en önemli pozisyon ikinci yarıda tecrübeli golcü Theofanis Gekas’ın kafa vuruşunun üst direkten dönmesiydi.

Drogba girdi dertler bitti

C Grubu'nun diğer maçında Fildişi Sahili 1-0 geriye düştüğü maçta Japonya’yı 2-1 mağlup etti. Recife kentindeki Pernambuca Arena'da oynanan mücadeleyi Şilili Enrique Roberto Osses Zencovich yönetti. Maçı 40 bin 267 kişi izledi.

Japonya teknik direktörü Alberto Zaccheroni’nin savunma ağırlık ve kontra atakla gol arama taktiği ilk dakikalarda meyvesini verdi. Milan forması giyen Keisuke Honda savunmanın dalgınlığından yararlanıp ceza alanı içinde yaptığı sert vuruşla Japonya’yı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Japonya’nın üstünlüğüyle sona ererken oyundan kopmayan ve gol aramaya devam eden Fildişi Sahili ikinci yarıda sonuca ulaştı. 62’nci dakikada Serey Die’nin yerine oyuna tecrübeli yıldız Didier Drogba dahil oldu. 36 yaşındaki tecrübeli isim takımına hareket getirirken Afrika ekibi de golleri ard arda buldu.

64’üncü dakikada Wilfried Bony ülkesine beraberliği getirirken iki dakika sonra Roma forması giyen Gervinho maçın 2-1’lik skorunu belirledi (64.). Görev yaptığı sağ kanadı çok iyi kullanan Serge Aurier, iki golün de asistini yaparak maçın etkili isimlerinden biri oldu.

C Grubu'nda ilk maçlar sonunda Kolombiya 3 puanla lider. Aynı puana sahip Fildişi Sahili ikinci sırada. Kolombiya ikinci grup maçında 19 Haziran Perşembe günü Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Aynı günü Japonya’nın rakibi Yunanistan olacak.

Günün Programı

Dünya Futbol Şampiyonası’na bugün E ve F gruplarında oynanacak 3 maçla devam edilecek. E grubunun ilk maçında İsviçre ile Ekvador TSİ 19:00’da başlayacak olan karşılaşmada Brasilia kentinde karşı karşıya gelecek. Estadio Nacional'da oynanacak mücadelede Özbek hakem Ravshan Irmatov düdük çalacak.

Fransa ve Arjantin sahne alıyor

E Grubu'nun diğer mücadelesinde Fransa Honduras ile karşı karşıya gelecek. Porto Alegre'deki Estadio Beira-Rio'daki mücadeleyi ev sahibi ülkeden Sandro Ricci yönetecek. Fransa TSİ 22:00’da başlayacak olan grubun ‘zayıf’ takımı karşısındaki mücadeleye mutlak 3 puan gözüyle bakıyor.

‘Horozlar’ 2010’da Güney Afrika’da yapılan şampiyonada futbolcuların teknik direktör Raymond Domenech’e karşı ‘isyanı' ve grubu sonuncu sırada tamamlamasıyla manşetlere taşınmıştı. 2012’de takımın başına gelen teknik direktör Didier Deschamps, turnuvada sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Bayern Münih’in yıldızı Franck Ribery olmadan en iyi sonucu almaya çalışacak.

Bosna Hersek’in ilk sınavı

Günün bir başka ilgi çekici mücadelesi F Grubu'nun açılış maçında oynanacak. 28 yıllık şampiyonluk hasretine bu turnuvada son vermek isteyen Lionel Messili Arjantin, Dünya Futbol Şampiyonası’na tarihinde ilk kez katılan Bosna Hersek ile karşılaşacak. Rio de Janeiro’daki ünlü Maracana stadındaki mücadele TSİ 01:00’da başlayacak. Karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Joel Antonio Aguilar yönetecek.

Maçta özellikle gözler yıldız golcü Lionel Messi üzerinde olacak. Son aylarda formsuz olsa da kulüp düzeyinde önemli başarılar elde eden 26 yaşındaki oyuncu artık kendini milli takım formasıyla da kanıtlamak istiyor. 1978 ve 1986’da Dünya Şampiyonu olan Arjantin, 1990’daki finalde Almanya’ya kaybettiğinden beri yarı final göremedi.

Bosna Hersek ise tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Futbol Şamiyonası finallerinde kendine güveniyor. Saffet Susic’in ekibinde başta Edin Dzeko olmak üzere Salihovic, Spahic, Kolasinac, Ibisevic gibi kalburüstü isimler var. Öncelikle gruptaki diğer rakipleri İran ve Nijerya ile oynayacakları maçların kendileri için önemli olduğunu söyleyen Susic, ilk amaçlarının grup liderliği değil gruptan çıkmak olduğunu dile getirdi.