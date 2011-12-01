-İtalya Tahran büyükelçisini istişare için çağırdı ROMA (A.A) - 01.12.2011 - İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği'ne önceki gün İranlı öğrenciler tarafından yapılan saldırı nedeniyle İtalya, Tahran büyükelçisini istişareler için Roma'ya çağırdı. Konuya ilişkin açıklama Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına katılan İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi'den geldi. Terzi, yaptığı açıklamada, ''Avrupalı ortaklarımızla yakın temas içinde, durumun derinleşmesi nedeniyle Tahran'daki büyükelçimizi istişareler için çağırmaya karar verdik'' dedi. Gün içerisinde İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran'ın Roma Maslahatgüzarı Mehdi Akouchekian'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, olayların kınandığı ve ''kabul edilemez'' olduğunun İran elçisine aktarıldığı bildirilmişti.