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Spor

İtalya Spor Bakanı'ndan Serie A çağrısı: Koronavirüs nedeniyle lig askıya alınmalı

İtalya'da vaka sayısı 5 bin 883'e çıktı

08 Mart 2020 14:49

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Oyuncular Birliği'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Serie A Ligi'ndeki maçların oynanmaması yönündeki çağrıya katıldığını açıkladı. 

5 binin üzerinde vaka ile yeni tip Koronavirüs'ün en çok yayıldığı ülkelerden biri olan İtalya'da Seria A Ligi  futbol ligi maçları Koronavirüs önlemi olarak seyircisiz oynanıyordu. 

İtalyan Oyuncular Birliği, gittikçe artan virüs salgını nedeniyle futbol liginin askıya alınması yönünde bir çağrıda bulundu. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ise bugün, birliğin çağrısına katıldığını söyledi. 

 

 

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