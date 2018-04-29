İtalya şokta: 1958'den beri ilk kez Dünya Kupası'na katılamayacaklar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda İsveç'e elenen İtalya, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda oynayamayacak. Bu sonuç İtalyan basını tarafından "kıyamet", ve "dram" olarak değerlendirildi.

İsveç ile İtalya'nın 10 Kasım'daki ilk maçını İsveç 1-0 kazanmıştı. Dün akşam İtalya'nın Milano kentinde oynanan rövanş maçı ise 0-0 sonlandı. Bu sonuçla Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden ekip İsveç oldu.

Daha önce 4 kez Dünya Kupası şampiyonu olan İtalya, gelecek seneki maçlarda yer almayacak tek eski şampiyon olacak.

İtalya daha önce yalnızca 1930 ve 1958'de Dünya Kupası'na katılmamıştı. 1930'daki turnuvaya katılmama kararı İtalyan Futbol Federasyonu'ndan gelmişti.

Bu kararın gerekçesi resmi olarak açıklanmasa da, Dünya Kupası'na o yıl ev sahipliği yapan Uruguay ile İtalya futbol federasyonlarının o dönemde ilişkilerinin iyi olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

İtalya 1958'deki Dünya Kupası öncesi ise son eleme maçında Kuzey İrlanda'ya 2-1 yenilmişti. Bu maç İtalyanların belleğinde bir ulusal trajedi olarak yer etmişti.

İtalya'da 60 yaşın altındakiler, milli takımlarının yer almadığı bir Dünya Kupası görmedi. Bu nedenle Dünya Kupası'nın dışında kalmanın İtalyanlar için "travmatik" bir tecrübe olduğu yorumları yapılıyor.

İtalya'ya 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nın kapılarını kapatan İsveç maçının da 1958'e benzer şekilde bir trajedi olarak hatırlanacağı tahmin ediliyor.

İtalyan basınının bu haber için kullandığı başlıklar da bu yönde oldu.

La Gazzetta dello Sport internet sitesinde "Bu bir kıyamet. Dünya Kupası'nda yokuz" başlığını attı. La Stampa gazetesi haberi "Felaket" başlığıyla verdi. Mediaset sitesinde bu sonuç için "dram" yakıştırması yapıldı. Libero gazetesi de Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanan maçın sonucunu "San Siro'da ölüm" başlığıyla verdi.

Maç sonrası Rai kanalına konuşan milli takım kaptanı, kaleci Gianluigi Buffon gözyaşlarını tutamadı. Aynı zamanda 20 yılın ardından milli takımdaki son maçını da oynayan Buffon, "Milli takımdaki son resmi maçım elenmemize denk geldiği için üzgünüm" dedi.

Sosyal medyada da Buffon'a, "Bir efsane böyle veda ettiği için üzgünüm", "Buffon bunu hak etmiyor" şeklinde destek mesajları geldi.

Maçın başında İtalyan taraftarlar İsveç milli marşının okunması sırasında ıslık çalarken Buffon'un milli marşa saygı gösterilmesi mesajı vererek alkışlaması da övgü topladı.

Milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura ve İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio'ya ise eleştiriler ve istifa çağrıları yağmaya başladı.