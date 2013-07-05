İtalya Snowden'ın sığınma talebini reddetti

İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino, Amerika Birleşik Devletleri'nin iadesini istediği eski istihbaratçısı Edward Snowden'in, İtalya'ya yaptığı sığınma talebini kabul edebilecek şartların olmadığını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino, Temsilciler Meclisi'nde Dış İlişkiler, Savunma ve Anayasa Komisyon'u üyesi parlamenterlerine, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında casusluk krizine neden olan ve aralarında İtalya'dan Türkiye'ye, Almanya'ya pek çok ülkenin dinlendiği ifade edilen ''Datagate'' skandalına ilişkin bilgi verdi.

Bonino, burada yaptığı konuşmada, şu anda Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı'nın ara bölgesinde kalan ''Datagate'' skandalının bir numaralı ismi ABD'li eski istihbaratçı Edward Snowden'ın kendilerinden yaptığı sığınma talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Bonino, "Ne hukuki ne de siyasi koşullar yok ki İtalya, bu sığınma talebini kabul edebilsin" dedi. Snowden, arasında İtalya'nın da bulunduğu 21 ülkeden sığınma talebinde bulunmuştu.