İtalya, seyahat kısıtlamalarını 31 Temmuz'a kadar uzatıyor

İtalya’da Koronavirüs'le mücadele kapsamında seyahat kısıtlamalarını 31 Temmuz'a kadar uzatılacak.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, hükümetin 31 Temmuz'a kadar mevcut korona virüs önlemlerini uzatacağını söyledi. Speranza "Önlemler kapsamında, Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerden seyahat eden kişilerin İtalya’ya direkt uçması ya da aktarma yapması yasak" dedi.

Speranza, "Bu ülkelere ve bu ülkelerden uçuşlar askıya alınmasıyla durumu takip etmeye devam edeceğiz bu ülkelerin listesinde değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca alınan kararlara göre, Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi dışındaki ülkelerden gelen tüm yolcular için 14 günlük karantina uygulanacak. Koronavirüs'e karşı verilen mücadelenin henüz bitmediğini söyleyen Speranza, "Maç henüz bitmedi, oynanıyor. Bu son derece endişe verici küresel durumu küçümsememek gerekiyor. Küresel düzeyde virüsün yayılımı hâlâ hızlı" ifadesini kullandı.

Speranza, seyahat önlemlerinin yanı sıra kapalı alanlarda maskelerin zorunluğu, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve ihlal edenlere cezai yaptırımlar kapsamında daha sıkı kontrolleri yapıldığını açıkladı. (İHA)