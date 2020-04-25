İtalya Serie A takımları, 233 milyon Euro'luk son ödemeyi yapmayan yayıncı kuruluşu mahkemeye veriyor

İtalya Serie A kulüpleri, ligin yayıncı kuruluşları Sky, DAZN ve IMG'yi yayın ücretlerini zamanında ödemediği için mahkemeye veriyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; yayıncı kuruluşlar, 233 milyon Euro'luk son ödemeyi yapmadı. Bunun üzerine kulüpler, bir ihtarname göndererek ücretin yatırılmasını talep etti.



Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirleri azalan ancak ödemesi gereken ücretler olan kulüpler, TV yayın hakkı parasının acilen ödenmesi gerektiğini hatırlattı.

Yayıncı kuruluşların ise spor faaliyetleri olmadığı için bu ücreti ödemeye yanaşmadığı kaydedildi. Ayrıca, 233 milyon Euro'luk ücret üzerinde pazarlık yapma teklifini de geri çevirdiği belirtildi. Kulüplerin bu durumu mahkemeye taşıyacağı bilgisi verildi.

İtalya'da futbol 1 ayı aşkın süredir oynanmıyor. Lig için öngörülen en erken tarih ise 27 Mayıs olarak duyuruldu.