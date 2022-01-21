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Dünya

İtalya senatosunun Zoom toplantısına sızdı; porno oynattı

Konferans, Facebook’tan ve İtalya’nın senato kanalından calı yayınlanıyordu

21 Ocak 2022 14:45

İtalya senatosunun Zoom üzerinden gerçekleştirdiği toplantı hacklendi. Zoom görüşmesine sızan kişi, Final Fantasy karakteri Tifa Lockhart’ın bulunduğu bir üç boyutlu porno oynattı.

Vice’ın haberine göre, İtalya senatosunun resmi toplantısının gündeminde veri şeffaflığı vardı. Toplantının yarım saatinin sonunda Zoom görüşmesine bir yabancı dahil oldu. H

ackleyen kişi, 30 saniye boyunca 3 boyutlu porno oynattıktan sonra konuşmadan atıldı.

Söz konusu konferans, Facebook’tan ve İtalya’nın senato kanalından calı yayınlanıyordu.

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