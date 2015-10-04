İtalya Senatosu'nda 'oral seks' tartışması

İtalya Senatosu'nda hararetli tartışmalar sırasında bir kadın meslektaşına, oral seksi ima eden hareket yapan Senatör Lucio Barani tepki çekti.

Esma Çakır’ın DHA’da yer ülkede uzun süredir gündemde olan, 1948 tarihli Anayasa'da bazı değişikliklere ilişkin tasarı, parlamentonun üst kanadı olan Cumhuriyet Senatosu'nda yoğun tartışmalar arasında sürüyor.

2013 yılına kadar eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisinde siyaset yapmış olan, şimdi ise Senato'daki "Özerklik İçin Liberal Popüler İttifakı" adlı grubun başkanlığını yürüten Lucio Barani cuma günü gerçekleşen oturumdaki bu atışmaların dozunu artırdı. İddiaya göre Barani, Senato başkanından, kendi grubuna üye Ciro Falanga'nın konuşmasına müdahale etmesini isteyen 5 Yıldız Hareketi'ne mensup Barbara Lezzi'ye, oral seksi (ağızdan ilişki) ima eden hareket yaptı. Bunun üzerine öfkelenerek, oturum sırasında bağırmaya başlayan Lezzi, “yakışıksız, cinsiyetçi ve kaba” bir hareketle karşı karşıya kaldığını söyleyerek, başkandan Barani'ye disiplin cezası verilmesini talep etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Lezzi, “Çok rencide oldum. Bazıları, Barani'yi kışkırttığımı söylüyor. 20 yıl önce bir mini eteğin, tecavüze yol açan bir kışkırtma unsuru olduğunu söylemeyi hissederdim. Şimdi ise neredeyse Taş Devri'ne döndük. Akıl alır gibi değil, bu maskülist bir şey" diye öfkesini dile getirdi.

‘Amacım mikrofonu işaret etmekti’

Barani, söz konusu hareketle oral seksi değil, mikrofonu işaret ettiğini söyleyerek, “Grubumdaki senatör arkadaşımın konuşmasının uzun sürdüğünü söyleyerek, buna müdahale etmek istiyorlardı. Ben de 'bakın beceremediniz, konuşmasına devam ediyor' anlamında mikrofonu işaret ettim. Onlar hareketimi yanlış anladı" sözleriyle kendini savundu. Lezzi ise kesinlikle yanlış anlamadığını, Barani'nin ceza alması gerektiğini söyleyerek, “Bir özür dilerse olay burada kapanır" dedi.

Bu arada Barani'ye öfke, Lezzi'ye ise destek yağdı. Barani'nin “oral seks” jesti yaptığını gördüğünü anlatan bir diğer kadın senatör Paola Taverna, oturum sırasında Barani'ye “Domuz" diye bağırdı.

Senato eski Başkanı Renato Schifani ise, 5 yıl bu görevi yürüttüğünü, ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Bir başka kadın parlamenter Cinzia Bonfrisco da, senatonun bir ordugaha çevrilemeyeceğini, Barani'nin bu ağza alınamayacak hareketinden dolayı derhal özür dilemesi gerektiğini söyledi.

"Senato meyhaneye döndü"

Tepkiler üzerine oturuma son veren Senato Başkanı Pietro Grasso, Pazartesi günü Barani'ye disiplin cezası verilip verilmeyeceğinin görüşüleceğini belirtti.

Barani'nin 15 gün senatodan men cezası alabileceği belirtiliyor. İl Fatto Quotidiano gazetesi haberi okuyucularla paylaşırken, her Anayasa görüşmesine “kasıtlı" bir olayın damga vurduğuna ve bir türlü sonuca ulaşılamadığına dikkat çekerken, “Senato adeta meyhaneye döndü" ifadelerini kullandı.