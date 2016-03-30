İtalya sahil güvenliği bin 400 mülteci kurtardı



İtalyan yetkililerce yapılan açıklamada, lastik botlarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların kurtarıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 730 mülteci ise Pozzallo limanına ulaştı.

Mültecilerin büyük kısmını Afrika'daki çatışma ve istikrarsızlıktan kaçanların oluşturduğu, Libya'dan yola çıktıkları belirtildi.

'Havalar ısınınca mülteci sayısı artacak'

Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan ve Sicilya Kanalı olarak adlandırılan bölgesi üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışanların sayısında artış görüleceğine dikkat çektiler.

2015 yılının başından bu yana Arap, Afrika ve Asya ülkelerinden 1 milyon 200 binden fazla kişi Avrupa ülkelerine ulaştı. Sığınmacıların çoğu artık kapanan Balkan rotasını kullandı.