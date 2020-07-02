İtalya polisi 14 ton uyuşturucu ele geçirdi; IŞİD'in Suriye'de ürettiğinden şüpheleniliyor

İtalya'nın güneyinde Napoli Gümrük Muhafaza Polisi, IŞİD'in Suriye'de ürettiğinden şüphelenilen 14 ton amfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan baskının bir seferde ele geçirilen en yüksek amfetamin miktarı olarak kayda geçtiği belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre, İtalya polisi dünyada bir seferde ele geçirilen amfetamin miktarında rekor kırarak 1 milyar Euro değerinde, 14 ton amfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucuların kağıt ve metal silindirlerde gizlendiği belirtildi.

Salerno Limanı'nda gerçekleşen operasyonda ele geçirilen toplam 84 milyon adet amfematin hapının IŞİD militanlarınca örgüte finansman sağlamak için Suriye'de üretildiği' bilgisi paylaşıldı. Polis yaptığı açıklamada, "Tahminiz Koronavirüs sürecinde sentetik uyuşturucuların Avrupa'da üretimi ve dağıtımı teknik olarak durdu. Pek çok kaçakçı üretimin yavaşlamadığı ve devam ettiği Suriye'ye döndü" ifadelerine yer verdi.