İtalya, ötanazi hakkını tanıdı

İtalya Senatosu, İtalyanların yaşama iradesi sunmasına ve yapay besinler ile hidrasyonu reddetmesine izin veren yasaya son onayı verdi. Ön direktif olarak da bilinen yaşama iradesiyle hastalar, tedavinin belli bir aşamasında, kararlarıyla ilgili iletişim kuramayacak duruma gelmeleri ihtimaline karşı, “hayatın sonundaki hastaya yaklaşımı” önceden belirleyebilecek.

Birçok siyasi partinin ve “ölme hakkını” savunan aktivistlerin desteklediği yasa, tasarısı din adamları tarafından eleştiriliyor. Yasanı Senato önüne geldiği gün, Vatikan da hafifletici bakımın gerekliliği ve ölmekte olan hastalara “olağandışı” değil sadece “normal” bakım sağlanmasını savunan Katolik doktrini anlatan bir dizi konferas düzenledi.

Senato’nun kararını Twitter’dan duyuran İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, sise “Yaşama iradesi: Senato’dan medeni bir seçime yeşil ışık yandı. İnsan onuru için ileriye doğru atılmış bir adım” ifadelerini kullandı.