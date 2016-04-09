İtalya, öldürülen vatandaşı için Kahire Büyükelçisi'ni geri çağırdı

İtalyan öğrenci Giulio Regeni'nin yaklaşık 2 ay önce Mısır'da işkence edilerek öldürülmesi üzerine İtalya ile Mısır arasında yaşanan gerginlik, İtalya'nın Kahire Büyükelçisi'ni geri çekmesiyle sonuçlandı.

İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapan ve Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak için bu ülkede bulunan 28 yaşındaki Giulio Regeni 25 Ocak'ta ortadan kaybolmuş, cesedi 3 Şubat'ta bulunmuştu.

Regeni'nin öldürülmesiyle ilgili Mısır tarafından yapılan ilk açıklamada, ölüm sebebinin "bir kaza" olduğu öne sürülmüştü. Ancak adli tıp testlerinde Regeni'nin ağır işkence gördüğü belirlenince bu tez inandırıcılığını yitirmişti.

Regeni'nin ölümünün üzerinden geçen 2 ay zarfında Mısırlı yetkililerden çelişkili ve İtalyan tarafınca inandırıcı bulunmayan birçok farklı açıklama yapıldı. Kahire yönetimi son olarak da, Regeni'yi bir suç çetesinin öldürdüğünü ve bu çetenin üyelerinin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.



"Mısır gizli servisi olabilir"



İtalyan basını, analistler ve insan hakları savunucuları ise Mısır'dan gelen bu açıklamaları "olayın üzerini örtme çabası" olarak değerlendiriyor. Esas failin, Regeni'nin muhaliflerle ilişkisinden rahatsız olan Mısır gizli servisi olabileceği öne sürülüyor.

Geçen hafta içinde Roma'ya gelen Mısırlı güvenlik yetkililerinin İtalyan meslektaşlarıyla görüşmesinden de bir sonuç alınamaması üzerine, İtalya dün Kahire Büyükelçisi'ni istişareler için merkeze çağırma kararı aldı. İtalyan basınındaki haberlerde, Mısır tarafının halen suç çetesi tezini savunduğu belirtildi.

Giulio Regeni'nin annesi Paola Regeni, maruz kaldığı işkence yüzünden oğlunun cesedini ancak "burnunun ucundan tanıyabildiğini" söylemişti.

Anne Regeni, Mısırlı soruşturma ekibiyle Roma'da yapılan toplantıdan da bir sonuç alınamaması üzerine yaptığı açıklamada "Bir umudumuz vardı artık onu da yitirdik" dedi.

Paola Regeni, hükümetin büyükelçiyi geri çağırma kararını desteklediğini belirtti.