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Çevre

İtalya nükleere süresiz 'hayır' dedi

İtalya hükümeti, nükleer santral planlarını süresiz olarak rafa kaldırmayı öngören yasa değişikliği teklifi hazırladı.

20 Nisan 2011 03:00

T24 - İtalya hükümeti, Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinde hasar gören nükleer santraldeki radyasyon sızıntısı üzerine nükleer santral planlarını süresiz olarak rafa kaldırmayı öngören yasa değişikliği teklifi hazırladı.

Hükümet, ülkede nükleer santraller kurulması ve santrallerin faaliyete geçirilmesi planlarının iptalini öngören yasa değişikliği teklifini meclise sundu.

Yasa değişikliği teklifinde, hükümetin, yeni enerji stratejisi belirlemeyi planladığı belirtildi.

Nükleer enerjiye karşı olan milletvekilleri ve çevre örgütleri ise, hükümetin attığı bu adımla nükleer planlarına ilişkin bu yıl yapılması planlanan referandumu engellemeyi amaçladığını düşünüyor.

İtalyan halkı, Çernobil nükleer felaketinin ardından 1987 yılında yapılan referandumda, nükleer enerjiyi ezici çoğunlukla reddetmişti.



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