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Dünya

İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi balkondan düşerek hayatını kaybetti

21 Şubat 2022 00:00

İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi Francesca Tardioli, tatil için geldiği ülkesindeki konutunun balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, birkaç günlük tatilini geçirmek üzere memleketi Foligno kentinde bulunan Büyükelçi Tardioli, dün akşam konutunun balkonundan düştü. 

Olayla ilgili İtalyan jandarmasının soruşturmasının sürdüğü, yapılan ilk incelemeler sonucunda, Tardioli'nin dengesini kaybederek balkondan düştüğü kaydedildi.

57 yaşındaki Tardioli'nin Eylül 2019'dan bu yana İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi olarak görev yaptığı belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Tardioli’nin ölümünün yasının derin üzüntüyle tutulduğu ve kendisinin büyük bir diplomat ve devlet hizmetkarı olarak hatırlanacağı ifade edildi.

 

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