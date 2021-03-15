İtalya'nın 10 bölgesi salgın nedeniyle tekrar kapandı

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İtalya'da göreve yeni başlayan Draghi hükûmetinin "yeni dalgaya" karşı planladığı ve ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen yeni Koronavirüs önlemleri yürürlüğe girdi.

İtalya nüfusunun yaklaşık 4'te 3'ünün yaşadığı 10 bölge geçen günlerde "kırmız bölge" ilan edilmişti. Bugün itibariyle bu bölgelerde sokağa çıkmak zorunlu haller dışında yasaklandı, okullar tamamıyla uzaktan eğitime geçti ve restoranların paket servis dışında hizmet vermesi durduruldu. Eczaneler ve süpermarketler dışında işletmeler özel bir izin verilmediği sürece kapalı olacak. İnsanlar, çalışma yerleri evden çalışma kararı almadıysa işe gitmeye devam edecek.

"Kırmızı" ilan edilmeyen bölgelerde yaşayanlar özel izin almadıkları sürece yaşadıkları bölgeden çıkamasa da okullar ve çoğu işletme açık olacak.

Başbakan Mario Draghi cuma günü yaptığı açıklamalarda, "Bu kararların çocukların eğitimi, ekonomi ve psikolojik durumumuz üzerinde etkileri olacağını biliyorum. Ancak durumun daha sıkı önlemleri kaçınılmaz hale getirecek duruma gelmemesi için bu kararları uygulamalıyız" demişti.

60 milyon nüfuslu İtalya'da şu ana kadar sadece yaklaşık 2 milyon kişiye aşı yapılabildi. Sayının bu kadar düşük kalmasında bazı üretici şirketlerin teslimatı geciktirmesinin yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde dağıtım problemleri yaşanması da rol oynadı.

Karantinanın başlayacağı bölgelerde hafta sonunda sokaklarda yoğunluk gözlemlendi.