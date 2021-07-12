İtalya Milli Takımı, Roma'da şampiyonluk turu attı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi penaltılar sonucunda yenerek, mutlu sona ulaşan İtalya, sokaklarda zafer turu attı.

Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, üstü açık otobüste şampiyonluk kupasıyla başkent Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı. Gök-mavililerin şampiyonluk turu sırasında binlerce Taraftarın sokaklara döküldüğü kimisinin de balkonlarından bu sevince orta olduğu gözlendi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten final maçında İngiltere'yi penaltı atışları sonucu 3-2 yenip, 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu olan İtalya Milli Takımı, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, yaptığı konuşmada, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini başta olmak üzere ülkeyi iyi temsil eden ve onurlandıran sporculara büyük şükran duyduğunu belirtti.

Mattarella, "Bugün konuşma yapma günü değil, alkış ve teşekkür günüdür." dedi.

Mancini de ülke futbol tarihine güzel bir sayfa eklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bu zaferi İtalyanlara adıyoruz. Bu başarı, yaptığınız şeye sıkı sıkıya inandığınızda, imkansız gibi görünen bir hayalin peşinden gitmenizin mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Chiellini kupayı Davide Astori'ye adadı

Takım kaptanı Giorgio Chiellini, final maçını izlemek için Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Mattarela'ya teşekkür etti ve bu kupayı 4 Mart 2018'te takımı Fiorentina'yla deplasman maçı için gittiği Udine'de kalp problemi yüzünden otel odasında ölü bulunan milli oyuncu Davide Astori'ye adadığını dile getirdi.