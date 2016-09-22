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BBC Türkçe

İtalya Meclis Başkanı: Türkiye normale dönmeli

Laura Boldrini, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan uygulamaları eleştirdi. Boldrini Ankara'dan, 'hukuk devleti kurallarına bağlı kalarak demokratik yöntemlere dönmesini' istedi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

22 Eylül 2016 16:04

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan uygulamaları eleştirdi. Boldrini Ankara'dan, 'hukuk devleti kurallarına bağlı kalarak demokratik yöntemlere dönmesini' istedi.

Roma'da Yabancı Gazeteciler Derneği'nde düzenlenen bir basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Boldrini, "Ben Türk yetkilileri, muhalifler de dahil olmak üzere herkesin haklarına saygı göstererek normale dönmeye çağırıyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü demokrasi, ancak herkesin haklarına saygı gösterildiğinde ve her koşulda uygulandığında demokrasidir."

Laura Boldrini, darbe girişimini kınadıklarını, Türkiye'yi kesinlikle yalnız bırakmadıklarını söyledi.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı, AB ülkelerinin tutumlarıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye'den gelen haberlerin bazı endişeler yarattığını gizleyemem. Açık suçlamalar olmadan gözaltına alınanlar, görevden alınan hakim ve profesörler, basına yönelik hükümet baskısı haberleri geliyor. Tüm bunlar elbette bizi endişelendiriyor. Bu gibi yöntemler asla kabul edilemez."

Laura Boldrini, darbe girişiminden kısa süre sonra yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de 15 Temmuz sonrasındaki tutuklamaları ve işten çıkarılmaları "sivil darbeye" benzetmişti.

Boldrini, baskılar yüzünden AB'nin Türk mültecilere hazır olması gerektiğini söylemişti.

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