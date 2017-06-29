İtalya limanlarını mültecilere kapatmakla tehdit etti

İtalya'nın Avrupa Birliği(AB)nezdindeki elçisi Maurizio Massari, AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ile yaptığı bir görüşme sırasında son günlerde onlarca farklı gemiden 10 binden fazla mültecinin kurtarıldığını aktardı.

Avramopoulos ise yaptığı açıklamada "Merkez, Akdeniz rotasında İtalya durumun dayanılmaz olduğunu söylemekle haklı" diyerek diğer AB üyesi ülkelerin de hem fikir olduğu ve Birliğin İtalya'ya mülteci akınıyla baş edebilmesi için finansal yardımı artırmayı planladığını söyledi.

Ancak İtalya, AB sınır koruma teşkilatı FRONTEX operasyonuna katılanlar hariç olmak üzere İtalyan bayrağı taşımayan kurtarma gemilerinin limanlarına mültecileri getirmesini yasaklamayı düşünüyor. Bu kararın da daha çok Libya sahillerinden mülteci kurtaran Avrupa merkezli insani yardım kuruluşlarını etkilemesi bekleniyor.

En fazla mülteci İtalya'ya ulaştı

Uluslararası Göç Örgütü'nün geçen hafta açıkladığı verilere göre bu yılın ilk altı ayında Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan 2 bin 108 kişiden 2 bin 11'i ana kaçış rotası Libya - İtalya hattında boğularak öldü.

Rapora göre bu yılın ilk 6 ayında deniz yolu üzerinden kaçmaya çalışan 84 bin kişi ise Avrupa'ya ulaşabildi. Bu kişilerden İtalya'ya yaklaşık 72 bin, Yunanistan 8 bin 363, İspanya'ya da 3 bin 314 mülteci ayak bastı.

Uluslararası yardım kuruluşları, Akdeniz'deki gerçek kayıpların sayısının şu an belirtilenden çok daha fazla olduğu konusunda uyarıyor. Yetkililere göre, kazalarda her kayıp vakasına ulaşmış olma ihtimali düşük.

AP/DW/SSB/HS

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