-İTALYA KUPASI'NI PALERMO'YU 3-1 YENEN FC INTER KAZANDI FLORANSA (A.A) - 29.05.2011 - Barış Seçkin - İtalya'da 2010-2011 futbol sezonu bu akşam yapılan kupa finaliyle son bulurken finalde Palermo'yu 3-1 yenen FC Inter, İtalya Kupası'nın sahibi oldu. Milano takımı FC Inter ile Sicilya adasının iki takımından biri olan Palermo arasında, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Emidio Morganti'nin yönettiği maçta, futbolseverler tribünlerin tamamını doldurdu. Karşılaşmanın ilk yarısının 26. dakikasında Palermo'nun orta sahada kaybettiği topta hızla kontra-atağa kalkan FC Inter'de Sneijder'in ara pasında topla buluşup, kaleciyle karşı karşıya kalan Samuel Eto'o takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu golle FC Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı. Dev finalin ikinci yarısında golü daha çok arayan taraf, Palermo idi. Pembe-siyahlı ekip yaptığı ataklarla FC Inter, kalesinde tehlikeler yaratsa da 76. dakikada yine bir Sneijder-Eto'o işbirliğinde gelen FC Inter golüne engel olamadı. Milano ekibi, Eto'o ikinci golüyle farkı ikiye çıkarttı. Mücadelenin 88. dakikasında Palermo'nun kullandığı köşe atışında, boşta kalan Munoz rahat bir şekilde yaptığı kafa vuruşuyla topu FC Inter ağlarına gönderdi ve farkı bire indirdi. Munoz, golü attıktan 1 dakika sonra rakibine yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart görerek, takımını sahada 10 kişi bıraktı. Son dakikaları bir hayli hareketli geçen finalde, gol perdesini FC Interli Milito kapattı. Palermo defansının hatasını iyi değerlendiren Makedon forvet Pandev, ceza sahası içine yaptığı ortada, Arjantinli Milito, meşin yuvarlağı Palermo kalesine göndererek, maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti. Karşılaşma sonra FC Inter, tribünleri büyük sevinç yaşadı. İtalya'nın siyasi birliğini sağlamasının 150. yıldönümüne adanan kupa finalini 3-1 kazanan FC Inter, İtalya Kupası'nı üst üste iki, toplamda da 7 kez kazanma başarısı gösterdi. Palermo ise kupayı ilk kez müzesine götürme fırsatını geri çevirmiş oldu. Kupayı bugüne kadar, 9'ar kezle en çok AS Roma ile Juventus kazanmış durumda. Karşılaşmada FC Inter sahaya, Julio Cesar, Nagatomo, Lucio, Ranocchia, Chivu, Stankovic, Zanetti, Motta (Dk. 82 Mariga), Sneijder (Dk. 87 Milito), Eto'o ve Pazzini (Dk. 61 Pandev) onbiriyle başlarken, Palermo ise Sirigu, Cassani, Munoz, Goian (Dk. 24 Carrozieri), Balzaretti, Migliaccio, Acquah (Dk. 55 Miccoli), Nocerino, Ilicic, Pastore, Hernandez (Dk. 78 Pinilla) onbiriyle sahada yer aldı. Bu arada, maçın oynandığı Olimpiyat Stadı'nda ''Greenpeace'', "Milano'dan Palermo'ya nükleeri durduruyoruz" pankartı açarak, İtalya'da 12-13 Haziran'da yapılacak ve nükleer enerjinin oylanacağı referanduma göndermede bulundu.