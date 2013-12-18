İtalya kadın-erkek demeden göçmenleri soyup hortumla yıkıyor!

Her yıl binlerce göçmenin ulaştığı Lampedusa Adası’ndaki karşılama merkezinde kalan bir göçmenin gizlice çektiği ve RAI 2 kanalında yayınlanan görüntüler, büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, uyuz oldukları gerekçesiyle dezenfekte edilmek istenen göçmenler, hortumla yıkanmaları için çırılçıplak soyuluyor.

Esma Çakır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, aralık ayı soğuğunda uzun süre çıplak bırakılan arkadaşlarına ilişkin insanlık dışı görüntüleri çeken kişi ise, 2 aydır bu merkezde kaldığını ve bu işlemin 3-4 günde bir kez ve kadınlı erkekli karışık olarak yapıldığını anlattı.

'Uygar bir ülkeye yakışmıyor'

Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, "Göçmenlere karşı bu muamele, uygar bir ülkeye yakışmıyor. Bu görüntülere kayıtsız kalamayız" dedi. Başbakan Enrico Letta, nahoş olayla ilgili soruşturma açılacağını ve sorumlular hakkında cezai yaptırım uygulanacağını açıklarken, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Angelino Alfano da, kimin hatası varsa bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

İtalya kabinesindeki ilk siyah olma özelliğini gösteren Entegrasyon Bakanı Cecile Kyenge ise, demokratik bir devlette yaşanan bu olayın kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Karşısındakine bir birey gibi muamele etmemek, insanlık dışı bir olaydır" dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise İtalya’yı, o merkezdeki şartların iyileştirilmesi konusunda uyardı. Sınır Tanımayan Doktorlar ve Save The Children gibi sivil toplum kuruluşları bu olayı kınadı.

Söz konusu göçmen karşılama merkezinin 250 yatak kapasiteli olduğu ve buna rağmen halihazırda çoğunluğunu Eritre ve Suriyeliler'in oluşturduğu 500 kişinin kaldığı belirtildi.