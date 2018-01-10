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Dünya

İtalya İran’da Persepolis’in restorasyonuna destek oluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Sınır Tanımayan Restoratörler Enstitütüsü’nde çalışan İtalyan uzmanlar, İran’ın Fars kentindeki antik Persepolis kentinin restorasyonu için İran Kültürel Miras otoritesiyle çalışmaya başladı

10 Ocak 2018 18:48

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Sınır Tanımayan Restoratörler Enstitütüsü’nde çalışan İtalyan uzmanlar, İran’ın Fars kentindeki antik Persepolis kentinin restorasyonu için İran Kültürel Miras otoritesiyle çalışmaya başladı.
İran’ın büyük haber ajanslarından ILNA’da yer alan habere göre, Kültürel Miras ve Turizm Araştırmaları Enstitütüsü Başkanı Kamran Ahmadı Iran’ın Kültürel Miras, Zanaat ve Turizm Örgütü ve Persepolis Dünya Mirası Ören Yeri, İtalyan enstitü ile bilimsel birikimlerini paylaşmaları, eğitim vermeleri, araştırma ve teknik destek sağlamaları amacıyla mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.
Ahmadi, “Beş yıllık anlaşma, Persepolis antik kenti ve çevresindeki antik yapıların belgelendirilmesi, korunması ve restore edilmesini amaçlıyor” dedi.
Milattan önce 518 yılında Pers kralı Darius tarafından kurulan Persepolis, Ahameniş (Pars) İmparatorluğu\'nun başkentiydi. Milattan önce 333 yılında Büyük İskender tarafından yıkılan kent o günden bu yana antik harabe olarak duruyor.
Ahameniş mimarisinin en mükemmel örneklerinden biri olarak kabul edilen antik kent Persepolis 1979 yılında Dünya Mirası Sit Alanı ilan edilmişti. (Fotoğraflı)

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