İtalya ile diğer AB ülkeleri arasında göç krizi

Avrupa Birliği'ni göç konusunda kendisini yalnız bırakmakla suçlayan İtalya, diğer Avrupa ülkelerinden destek arayışına karşılık alamıyor.

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçarken kurtarılan göçmenlerin yalnızca İtalyan limanlarına getirilmesine karşı çıkan Roma yönetimi, İspanya ve Fransa'ya yaptığı "siz de limanlarınızı açın" çağrısına olumsuz yanıt aldı.

İtalya'nın kuzey komuşusu Avusturya da göçmen geçişlerini önlemek için sınıra asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Yaz aylarında deniz yoluyla gelen göçmen sayısının artması üzerine İtalya, tüm bu göçmenlerin İtalyan limanlarına taşınmasının sürdürülebilir olmadığı gerekçesiyle limanlarını kapama tehdidinde bulunmuştu.

İtalya'nın AB Büyükelçisi geçen hafta AB Göç Komiseri ile görüşerek, denizden kurtarılan göçmenlerin yalnızca İtalya'ya değil Akdeniz'e limanı olan diğer Avrupa ülkelerine de götürülmesi talebini iletti.

Aksi halde İtalya'nın limanlarını sivil toplum kuruluşlarına ait kurtarma gemilerine kapama ihtimalini değerlendireceği uyarısı yapıldı.

İtalya, Fransa ve İspanya'nın içişleri bakanları da geçen hafta sonu bir araya gelerek bu konuyu görüştü.

Bu toplantıda sivil toplum kuruluşlarının denizdeki arama-kurtarma faaliyetlerini düzenlemek amacıyla bir dizi tedbir üzerinde anlaşılsa da, İtalya'nın "diğer ülkeler de limanlarını açsın" talebi Fransa ve İspanya tarafından kabul görmedi.

La Stampa gazetesi bu haberi manşetten, "Macron göç konusunda İtalya'yı hayal kırıklığına uğrattı" başlığıyla verdi.

La Repubblica da "Göç konusunda yarım anlaşma. Fransa ve İspanya: Limanlar kapalı" manşetini attı.

Il Giornale ise manşetten "Macron uyanıklık ediyor, göçmenleri bizim üzerimize yıkıyor" ifadelerini kullandı.

İtalya, Fransa ve İspanya'dan gelen olumsuz yanıtı tartışırken bu kez de Avusturya'dan sınıra asker konuşlandırma haberi geldi.

Avusturya Savnuma Bakanı Hans Peter Doskozil, bir Avusturya gazetesine yaptığı açıklamada "İtalya'dan gelen göçmen akını azalmazsa" İtalya sınırındaki Brenner geçişine asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Avusturyalı Bakan, "Çok yakında sınır kontrolleri başlatılacak ve 750 askere kadar bir ordu konuşlandırmasına ihtiyaç duyulacak. İtalya'dan gelen göçmen akını azalmazsa bu kaçınılmaz" dedi.

İtalyan basını, Avusturya'nın şimdiden Brenner geçidine 4 zırhlı araç yerleştirdiğini ve 3 gün içinde 750 askerin konuşlandırılabileceğini yazdı.

Bu gelişme üzerine Avusturya'nın Roma Büyükelçisi İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ocak 2017'den bu yana deniz yoluyla Avrupa'ya gelen göçmen sayısının 101,210'a ulaştığını açıkladı.

Bu göçmenlerin yüzde 85'inin İtalya'ya, geri kalanlarınsa Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya gittiği belirtildi. Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmak isterken hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 2,247'ye ulaştı.

IOM bugün yayımladığı açıklamayla, AB üyesi ülkeleri İtalya'yla dayanışma göstermeye çağırdı. IOM açıklamasında, "Kurtarılan göçmenlerin kabulü, yalnızca İtalya'yı ilgilendiren bir konu olarak görülemez, bu tüm Avrupa'yı ilgilendiren bir meseledir" denildi.