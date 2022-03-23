İtalya ile Arjantin, "Finalissima 2022"de karşılaşacak

Futbol dünyası gelecek yaz yeni bir kupayla tanışacak. Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin, 1 Haziran'da "Finalissima"da kupa için karşılaşacak.

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America 2021 şampiyonu Arjantin karşı karşıya gelecek. İki dev ülkenin arasında oynanacak kupanın ismi ise Finalissima.

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre karşılaşma, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 21.45'te günü oynanacak. Mücadeleye Londra'daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak. 25-99 euro aralığındaki maç biletleri 24 Mart Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak.

UEFA ve CONMEBOL arasındaki iş birliği 29 yıl sonra yeniden canlanıyor. Futbolun küresel gelişimi için bir öncü görevi görecek olan maçın ülkeleri ve kültürleri birleştirerek taraftarlar arasında birleştirici güç olması hedefleniyor.

Avrupa ve Amerika şampiyonları arasındaki mücadelenin son örneği Artemio Franchi Kupası olmuştu.

Avrupa Futbol Şampiyonası galibi ile Copa America galibinin karşı karşıya geldiği organizasyonda(1993) Maradona'nın Arjantin'i Danimarka'yı penaltılarla yenmişti. Kupanın ilk örneğinde Fransa 1985'te Uruguay'ı devirmişti.