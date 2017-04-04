İtalya, göçü önlemek için Libya'da çatışan kabileleri barıştırdı

Libya’nın güneyinde yıllardır çatışan Tebu ve Evlad Süleyman kabileleri, İtalya’nın arabuluculuğu ile Roma’da barış anlaşması imzaladı. Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, kabileleri barıştıran İtalya bu şekilde, Libya’nın güneyinden gelen yasadışı göçü önlemeyi hedefliyor.

Fizan bölgesindeki Tebular ile Kuzey Afrika’daki en büyük kabile olarak kabul edilen Evlad Süleyman arasındaki barış anlaşmasının, Cuma akşamı gizlice Roma’daki İçişleri Bakanlığı binasında imzalandığı bildirildi.

12 maddeden oluşan itilafa imzaların, her iki kabilenin liderlerinin de bulunduğu 60 temsilcinin katılımı ve İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maiting ile bölgenin bir diğer büyük kabilesi Tuareglerin gözlemciliğinde atıldığı kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu anlaşma, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya göçün önemli varış noktası olan İtalya’ya, Libya’nın güneyinden gelişlerin önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

İtalya ve Libya arasında, deniz yoluyla “yasadışı göç” ve insan kaçakçılığıyla mücadele amaçlı geçen ay bir anlaşma imzalanmıştı.

Kabileler arasında varılan itilafın ise, Libya’nın Çad, Cezayir ve Nijer ile olan 5 bin kilometrelik sınırını kontrol altına almayı kapsadığı da belirtildi.

“Bu barış anlaşması, Avrupa’nın

güney sınırını kontrol altına almak demek”

Kabileleri barıştırmak için aylardır müzakereler yürüttüğü ortaya çıkan İçişleri Bakanı Marco Minniti yaptığı açıklamada, Libya’nın güney sınırlarının yasadışı göçe karşı kurulacak devriye ekiplerince kontrol altında tutulması amacıyla personel eğitimi için kaynak ve gerekli araçları sağlayacaklarını belirterek, “Ülkenin kuzeyinde ise, daha önce yaptığımız anlaşma gereğince insan kaçakçılarına karşı, yine bizim desteğimizle Libya Sahil Güvenlik ekipleri görev yapacak. Bunun için henüz yapım aşamasında olan 10 devriye teknesini de 30 Nisan’da göndereceğiz” diye konuştu.

Yıllardır çatışarak yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Tebu ve Evlad Süleyman kabileleri arasındaki barışın, göçmen sorunu bakımından hem İtalya hem de Avrupa için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bakan Minniti, “Libya’nın güney sınırını kontrol altına almak, Avrupa’nın güney sınırını kontrol altına almak demektir” dedi.

İtalyan bakan bu anlaşmanın, insan kaçakçılığının yanı sıra, terörizm ve cihatçı gruplara karşı mücadele için de önemli olduğuna dikkat çekti.

İtalya’ya denizden gelen göçmenler,

Libya’dan yola çıkıyor

Bakan Minniti, daha önce yaptığı bir açıklamada, Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşan göçmenlerin yüzde 95’inin Libya’dan yola çıktığını belirtmiş, ancak bunların içinde bir tane dahi Libyalı olmadığını söylemişti.

2016 yılında denizden İtalya’ya, çoğunluğu Nijerya, Eritre ve Gineliler olmak üzere 181 bin göçmen ulaşmıştı.

İç savaş nedeniyle otorite boşluğunun yaşandığı Libya’dan hareket ederek İtalya’ya gelmeyi tercih eden göçmenlerin geçen yılki yolculukları sırasında 5 bin 82 kişi hayatını kaybetmiş ya da kaybolmuştu.