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Spor

İtalya futbolunu şoke eden ölüm

Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori otel odasında ölü bulundu Esma ÇAKIR - ROMA / DHA Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesi kaldıkları otelin odasında ölü bulundu

04 Mart 2018 17:24

Fiorentina\'nın kaptanı Davide Astori otel odasında ölü bulundu

Esma ÇAKIR - ROMA / DHA

Fiorentina\'nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesi kaldıkları otelin odasında ölü bulundu. 
İtalyan futbolcunun ölümüne ilişkin kulüpten henüz açıklama gelmezken, teknik direktör Stefano Pioli\'nin ilk tepkisinin \"Bir bir trajedi\" oldu.
İtalya basını ise futbolcunun uykusunda öldüğü ve kalp krizi geçirmiş olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
31 yaşındaki Davide Astori 14 kez milli takım forması giydi ve Mancini\'nin Galatasaray için istediği isimlerden biriydi.

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