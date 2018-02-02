İtalya futbolunda bir ilk; kayyım atandı

Hafta başında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde hiçbir adayın yeterli oyu alamaması üzerine İtalya'daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu CONI, yani İtalya Milli Olimpiyat Komitesi devreye girdi. CONI yönetim kurulu, İtalya Futbol Federasyonu'nun başına CONI Genel Seekreteri Roberto Fabricci'nin kayyım olarak atandığını duyurdu.



Buna göre, Fabricini'nin yardımcılıklarını; eski Milanlı futbolcu Alessandro Costacurta ile bir akademisyen, profesör Angelo Clarizia yapacak.



2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İsveç'e elenerek büyük şok yaşayan İtalya'da, eski federasyon başkanı Carlo Tavecchio, kamuoyu baskısı ile görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Pazartesi günü yapılan, 3 adayın yarıştığı 4 turlu seçimde hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.



Federasyon başkanlığı krizinin bu şekilde çözülmesiyle, İtalyan futboluna ilk kez kayyım atanmış oldu.

(beIN Sports)