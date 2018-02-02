T24 LogoT24 Logo
Spor

İtalya futbolunda bir ilk; kayyım atandı

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi devreye girdi

02 Şubat 2018 17:22

Hafta başında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde hiçbir adayın yeterli oyu alamaması üzerine İtalya'daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu CONI, yani İtalya Milli Olimpiyat Komitesi devreye girdi. CONI yönetim kurulu, İtalya Futbol Federasyonu'nun başına CONI Genel Seekreteri Roberto Fabricci'nin kayyım olarak atandığını duyurdu. 
 
Buna göre, Fabricini'nin yardımcılıklarını; eski Milanlı futbolcu Alessandro Costacurta ile bir akademisyen, profesör Angelo Clarizia yapacak. 
 
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İsveç'e elenerek büyük şok yaşayan İtalya'da, eski federasyon başkanı Carlo Tavecchio, kamuoyu baskısı ile görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Pazartesi günü yapılan, 3 adayın yarıştığı 4 turlu seçimde hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı. 
 
Federasyon başkanlığı krizinin bu şekilde çözülmesiyle, İtalyan futboluna ilk kez kayyım atanmış oldu.

(beIN Sports)

ETİKETLER

İtalya Futbol FederasyonuCONIkayyım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24