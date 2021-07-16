İtalya Futbol Federasyonu, yeşil renkli forma giymeyi yasakladı

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da yer alan takımların yeşil forma giymesini yasakladı.

İtalya Futbol Federasyonu, futbol tarihinin en ilginç yasaklarından birini hayata geçirdi. Serie A'da forma giyen takımlar bu sezon son kez yeşil formalarıyla sahaya çıkabilecekler. İtalya'da 2022-2023 sezonu itibarıyla takımların yeşil forma giymelerine yasak getirildi.

Karara gerekçe olarak yeşil formaların saha ile bütünleşerek maç izleme deneyimini azaltması gösteriliyor. Bu kararın ardından gözler Sassuolo'ya çevrilmiş durumda. Yeşil-siyah çubuklu forma giyen Sassuolo'ya izin verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Serie A'da geçtiğimiz sezon Lazio ve Atalanta da zaman zaman alternatif yeşil formalarıyla sahaya çıkmıştı.