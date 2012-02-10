-İtalya, Fransa ve İspanya ile yarışıyoruz İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin turizmde artık İtalya, Fransa ve İspanya'nın olduğu kümede yarıştığını belirterek, ''Yapabileceğimiz tek bir şey var; kaliteyi yukarıda tutmak, kaliteden kesinlikle ödün vermemek'' dedi. Etstur tarafından Four Seasons Otel'de düzenlenen ''4. Otelpuan Ödülleri'' töreninde konuşan Günay, Etstur'un yaptığı bu puanlama sistemini çok önemsediğini belirtti. Türkiye'nin turizm alanında çok iyi bir yere geldiğini aktaran Günay, herkesin emeğine sonsuz teşekkür ettiğini kaydetti. Günay, geçen yıl turist sayısında 31 milyon 500 bin kişiye ulaştıklarını, bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin turizm alanında ön sıralarda olduğunu kaydeden Günay, şunları söyledi: ''Biz turizmde artık İtalya, Fransa ve İspanya'nın olduğu kümede yarışıyoruz, Yunanistan, Mısır, Kuzey Afrika ülkeleriyle değil. Bunların hepsi bizim altımızda, bir başka kümede. Yapabileceğimiz tek bir şey var; kaliteyi yukarıda tutmak, kaliteden kesinlikle ödün vermemek. Çevre konusunda, insan hakları konusunda, hayvan hakları konusunda, müşteri memnuniyeti ne gerektiriyorsa, evrensel standartlar neyi gerektiriyorsa hepsinizi yapmalıyız. Yatırımcıya destek olmak istiyoruz. Ancak hep birlikte doğayı koruyacağız, tarihi koruyacağız. Ülkemizin gelenek ve göreneklerini en çağdaş biçimde dünyaya tanıtmaya çalışacağız. O yüzden müşteri memnuniyetine dayalı bu puanlama sistemi bizim için çok önemli. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye turizmi.'' Daha sonra Bakan Günay ve davetliler tarafından, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi için yapılan puanlama sisteminde dereceye giren otellere ödülleri verildi.