İtalya, Fransa ve Almanya'dan, ABD'ye karşı ortak açıklama

İtalya, Fransa ve Almanya, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı, ülkesinin, Aralık 2015'te mutabakatına varılan, Nisan 2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına, Avrupa Birliği'nin üç büyük ülkesinden ortak tepki geldi.

İtalya Başbakanlığı resmi internet sitesinden yapılan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Almanya Başbakanı Angela Merkel imzalı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz, Fransa, Almanya ve İtalya'nın hükümet ve devlet başkanları olarak, ABD'nin iklim değişikliğine ilişkin evrensel anlaşmadan çekilme kararını esefle karşılıyoruz. Paris Anlaşması, iklim değişikliğiyle etkin ve zamanında mücadele etmek ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamak için ülkelerimiz arasındaki iş birliğinde temel olmayı sürdürüyor.

"Yeniden müzakere edilemez”

Paris'te varılan bu uzlaşmanın "Geri dönülemez" olarak tanımlandığı açıklamada, "Biz, Paris Anlaşması'nın katiyen yeniden müzakere edilemeyeceğine inanıyoruz. Çünkü bu anlaşma, gezegenimiz, toplumlarımız ve ekonomilerimiz için son derece hayati bir araçtır. Paris Anlaşması'nın uygulanabilirliğinin, ülkemizdeki refah ve büyüme için küresel ölçekte önemli ekonomik fırsatlar sunduğuna inanıyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Paris İklim Anlaşması'nın hızla hayata geçirilmesi hususundaki kararlılığın vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, iklim değişikliği finansmanı hedefleri de dahil olmak üzere Paris Sözleşmesi'ni hızla uygulamak konusundaki en güçlü taahhüdümüzü teyit ediyoruz ve tüm ortaklarımızı iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerini hızlandırmaya teşvik ediyoruz. Gelişmekte olan ülkeler ve özellikle en fakir, en zayıf olanların uyum hedeflerine ulaşmasını destekleme çabalarına hız vereceğiz."

​Bu arada, İtalya Başbakanı Gentiloni, ortak bildiriyi paylaştığı Twitter'daki şahsi hesabından, "İklim anlaşmasından geri adım yok" açıklaması yaptı.

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