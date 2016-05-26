İtalya en küçük öksüz sığınmacıyı konuşuyor



Mali'den İtalya'ya anne-babası olmadan ulaşan en küçük sığınmacı, henüz dokuz aylık. Medyada yer alan haberlere göre, dokuz aylık bebek Favour'un anne-babasının bulunduğu tekne battı ve her ikisi de hayatını kaybetti. Favour ve anne-babasının da bulunduğu 120 sığınmacının bindiği teknede ağırlıklı olarak Mali ve Nijerya'dan insanlar bulunuyordu. Teknedekiler Akdeniz üzerinden İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşmayı hedefliyordu. Ancak Salı günü, kendilerini kurtarmaya gelen gemiyi görüp, teknenin bir tarafına akın ettiklerinde tekne alabora oldu. Favour'un babası ve hamile olan annesi boğulurken, küçük kız çocuğu ise bir kadının kollarında hayatta kalmayı başardı. Kurtarılan sığınmacılar İtalyan doktor Pietro Bartolo'nun Lampedusa Adası'na gelen sığınmacıları muayene ettiği sığınmacı merkezine getirildi.

59 yaşındaki doktor Pietro Bartolo, Favuor'u muayene ettikten sonra onu himayesi altına almaya karar verdi. İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, 'Ömrümün sonuna dek Favour'a bakmayı istiyorum. Çok tatlı ve büyüleyici bir kız çocuğu' diye konuştu.

Dr. Bartolo bugüne dek Lampedusa Adası'na gelen binlerce sığınmacıya tanıklık ettiğini ama buna rağmen her seferinde bir ceset torbasını açtığında, karnına ağrılar girdiğini belirtiyor ve ekliyor: 'Buna alışılmıyor.' Doktor bundan beş yıl önce Tunus'tan gelen bir erkek çocuğunu daha himayesi altına aldığını, çocuğun şu an 17 yaşında olduğunu belirtiyor ve "Sanki benim oğlum gibi" diyor.

Bartolo Altın Ayı ödülünü alan filmde de vardı

Dr. Bartolo, İtalyan yönetmen Gianfranco Rosi'nin belgesel filmi Fuocoammare'de de rol almıştı. Berlin Film Festivali Berlinale'de en büyük ödül olan Altın Ayı'ya layık görülen film, Lampedusa'daki mültecileri ve mülteci krizini anlatıyor.

Lampedusa Adası Afrika kıtasına en yakın Avrupa'ya ait ada olduğu için yıllardır Akdeniz'e teknelerle açılan mültecilerin ilk ulaşmaya çalıştığı nokta. Son yıllarda on binlerce mülteci adaya ulaşırken, on binlercesi de Akdeniz'de boğularak hayatını kaybetti.