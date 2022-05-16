İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye, NATO'nun ‘açık kapı’ ilkesini kabul ediyor

Sputnik'in haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rai3 televizyonuna açıklamasında, “Üye ülkeler arasında çok geniş bir fikir birliği var ve Türkiye de açık kapı ilkesini kabul ediyor. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile bazı ikili meseleleri görüşmeye çalışıyor ve garanti istiyor” ifadesini kullandı.
"İsveç ve Finlandiya’nın bir an önce katılması yönünde neredeyse ortak bir istek var"
NATO genişleme sürecinin hızlanmasını beklediğini söyleyen İtalyan bakan, “İsveç ve Finlandiya’nın bir an önce katılması yönünde neredeyse ortak bir istek var. Bu, tüm savunma ittifakımızın güçlendirilmesi demek olacak” dedi.