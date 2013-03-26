İtalya Dışişleri Bakanı Terzi istifa etti

İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi, 2 Hintli balıkçıyı öldürdüğü için 2 İtalyan denizcinin yargılanmak üzere Hindistan'a gönderilmeleri konusunda, hükümetiyle görüş ayrılığı yaşadığını belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, İtalya'nın teknokrat Dışişleri Bakanı Giulio Terzi, bugün parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi genel kurulunda, Hindistan'da 2 balıkçınn ölümünden sorumlu tutulan 2 İtalyan deniz piyadesinin şartlı izinle geldikleri ülkelerinden Hindistan'a geri gönderilmeleri sürecine ilişkin söz alarak, hükümetle ters düştüğünü belirtti ve istifa ettiğini duyurdu.

"Bu hükümetin daha fazla bir parçası olamayacağımı deklera etmek için parlamentodaki bu konuşmayı bekledim" diyen Terzi, 40 yıldır devleti için çalıştığını ve hiçbir zaman tek başına hareket etmediğini belirterek, "İstifa ediyorum çünkü iki denizci ve aileleriyle dayanışmamı göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

'Elçiye sınırdışı yasağı'

Terzi, Şubat 2012'de Hintli balıkçıları korsan zannederek öldüren ve o tarihten bu yana Hindistan'da cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 İtalyan deniz piyadesi Massimiliano Latorre ve Salvatore Girone'nin 22 Şubat-22 Mart tarihleri arasında şartlı izinle geldikleri İtalya'dan geri dönmeyeceklerini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Terzi'nin açıklaması İtalya'da memnuniyetle karşılanırken, Hindistan'ın sert tepkisine yol açmıştı. Hindistan, bu karar sonrasında, Yeni Delhi'deki İtalyan Büyükelçisi Daniele Mancini'nin ülke dışına çıkmasına yasak getirmişti.

'İtalya'dan geri adım'

İki ülke ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açan hadisede, Hindistan'ın askerlerin dönüşü için verdiği son tarih olan 22 Mart'tan bir gün önce, İtalya Başbakanı Mario Monti'nin başkanlık ettiği güvenlikten sorumlu bakanların toplantısında, İtalyan denizcilerin Hindistan'a geri gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Askerleri geri gönderme kararı İtalyan kamuoyunda da şaşkınlık yaratırken, tepkiler özellikle, askerlerin kalacağını açıklayan Dışişleri Bakanı Terzi üzerinde yoğunlaşmıştı. Özellikle sağ gruplar Terzi ve teknokrat Monti hükümetinin istifasını istemişti.

'Korsan sandılar'

Geçen yıl şubat ayında, Hint Okyanusu'nda nakliyat yapan bir İtalyan kargo gemisini bölgedeki korsan faaliyetlerine karşı korumakla görevli 2 İtalyan askeri, 2 Hintli balıkçıyı öldürmüştü. İtalya tarafı askerlerin balıkçıları korsan sandıkları için öldürdüğünü ve olayın uluslararası sularda meydana geldiğini; Hindistan ise saldırının kendi karasularında olduğunu savunuyor.